Роналду выбросил футболку Ювентуса. Что он творит?

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду странно отреагировал на победу своей команды в матче 30-го тура чемпионата Италии против Дженоа (3:1). После финального свистка португалец снял с себя футболку и бросил на газон. Ее подобрал болбой.

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Главный тренер туринцев Андреа Пирло не исключил, что португалец был сильно расстроен тем, что не забил.

"Это нормально, что он хотел забить гол, особенно когда игра становилась сложной, так как он чемпион и всегда хочет оставить свой след. Я не думаю, что клуб будет штрафовать игрока за его реакцию. Он был расстроен, как это бывает и с другими игроками. Игра закончилась, и это нормально, что он нервничал", – сказал Пирло.

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Напомним, что Роналду оказался в похожей ситуации в марте во время отборочного матча чемпионата мира 2022 года против Сербии (2:2). Арбитры посчитали, что мяч не пересек линию ворот после удара форварда, и не зафиксировали гол, который мог стать победным. Португалец снял с себя капитанскую повязку и бросил ее на газон.

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В текущем сезоне 36-летний Роналду провел 37 матчей, забил 32 гола и сделал 4 результативные передачи.

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