Роналду просуває в МЮ нового тренера: озвучено ім'я

5-разовий володар "Золотого м'яча" хоче, щоб його коучем в Манчестер Юнайтед замість Уле-Гуннара Сульшера став безробітний нині Зінедін Зідан

Роналду і Зідан / Фото: Getty Images

Колишній тренер Реала Зінедін Зідан може очолити Манчестер Юнайтед.

Як повідомляє El Chiringuito de Jugones, манкуніанці вже контактували з французом – причому за рекомендацією свого ж зоряного нападника Кріштіану Роналду.

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Зінедін Зідан / Фото: Reuters

Кріштіану Роналду і Уле Гуннар Сульшер / Фото: Официальный сайт ФК "Манчестер Юнайтед"

Бажання Роналду відновити співпрацю з Зіданом зрозуміле – під його керівництвом португальський футболіст у Реалі виграв Лігу чемпіонів в 2016, 2017 і 2018 роках, причому в цей період Кріштіану двічі отримував "Золотий м'яч", а третього року нагорода дісталася його тодішньому одноклубнику Луці Модричу. Пануванням Мессі і не пахло.

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Уле Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

Наразі Манчестер Юнайтед очолює Оле Гуннар Сульшер. У рідній Норвегії йому недавно встановили пам'ятник – за минулі заслуги. Тільки ось нині у Сульшера справи не найкращі.

Після 8 турів АПЛ "червоні дияволи" посідають 6-й рядок із 14 очками, а в Лізі чемпіонів після двох турів манкуніанці розташовуються на третій позиції в групі F.

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