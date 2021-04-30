Пам'ятник за життя: тренер МЮ заслужив повагу в рідній Норвегії

/ Фото: Reuters

Традицію увічнювати чудових людей ще за їхнього життя підтримали в норвезькому Крістіансунні. Саме тут народився нинішній головний тренер Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер. Жителі містечка з населенням близько 25 тисяч людей пишаються, що там народився такий великий людина, і вирішили встановити йому пам'ятник.

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Про це пише британський таблоїд The Sun із посиланням на норвезькі ЗМІ.

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Місцевий скульптор погодився на пропозицію створити пам'ятник за 76 тисяч фунтів стерлінгів. Цю суму хотів заплатити один із меценатів, але місцеві жителі самі захотіли зібрати гроші на благородну справу. На даному етапі вже є 53 тисячі. Якщо ж у результаті сума перевищить необхідну, то решту грошей відправлять в благодійний фонд.

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Нагадаємо, Сульшер виступав у Манчестері в 1996-2007 роках. У фіналі Ліги чемпіонів 1999 року він приніс команді перемогу над Баварією на третій доданій хвилині. У 2018 році Уле-Гуннар став головним тренером "Червоних дияволів".

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