20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Барселона - Динамо: онлайн 🤐 Темникгейт 🚑 Советы доктора Комаровского 👑 Мисс Украина-2021
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Роналду продвигает в МЮ нового тренера: озвучено имя

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
20 октября, 15:24
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
5-кратный обладатель "Золотого мяча" хочет, чтобы его коучем в Манчестер Юнайтед вместо Уле-Гуннара Сульшера стал безработный ныне Зинедин Зидан
Роналду и Зидан
Роналду и Зидан / Фото: Getty Images

Бывший тренер Реала Зинедин Зидан может возглавить Манчестер Юнайтед.

Как сообщает El Chiringuito de Jugones, манкунианцы уже контактировали с французом – причем по рекомендации своего же звездного нападающего Криштиану Роналду.

Реклама

Зинедин Зидан
Зинедин Зидан / Фото: Reuters

Криштиану Роналду и Уле Гуннар Сульшер
Криштиану Роналду и Уле Гуннар Сульшер / Фото: Официальный сайт ФК "Манчестер Юнайтед"

Желание Роналду возобновить сотрудничество с Зиданом понятно – под его руководством португальский футболист в Реале выиграл Лигу чемпионов в 2016, 2017 и 2018 годах, причем в этот период Криштиану дважды получал "Золотой мяч", а в третий год награда досталась его тогдашнему одноклубнику Луке Модричу. Господством Месси и не пахло.

Реклама

Уле Гуннар Сульшер
Уле Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

В настоящий момент Манчестер Юнайтед возглавляет Оле Гуннар Сульшер. В родной Норвегии ему недавно поставили памятник - за былые заслуги. Только вот сейчас у Сульшера дела обстоят не лучшим образом.

После 8 туров АПЛ "красные дьяволы" занимают 6 место с 14 очками, а в Лиге чемпионов после двух туров манкунианцы располагаются на третьей позиции в группе F.

Реклама

Сегодня МЮ принимает лидера своего квартета – Аталанту Руслана Малиновского. Как бы украинец не "отправил" Сульшера в отставку!

Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Аталанта Аталанта Ата
2
1
1
0
3
2
1
4
Забитые 3
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н
2
Янг Бойз Янг Бойз Янг
2
1
0
1
2
2
0
3
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ман
2
1
0
1
3
3
0
3
Забитые 3
Пропущеные 3
Разница 0
Результаты последних матчей: В П
4
Вильярреал Вильярреал Вил
2
0
1
1
3
4
-1
1
Забитые 3
Пропущеные 4
Разница -1
Результаты последних матчей: П Н

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Лили
Килетто

США
Фото красотки
ТОП-матчи

Барселона

Сегодня

19:45

Динамо

1.26

6.90

12.5

Ворскла

23 окт

17:00

Шахтер

6.05

4.60

1.49

Динамо

24 окт

17:00

Днепр-1

1.36

5.30

7.90
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтер
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Днепр-1
11
16:12
22
5
Заря
11
23:15
20
6
Александрия
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металлист 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львов
11
7:19
6
15
Черноморец
11
11:25
6
16
Мариуполь
11
13:27
4
Показать больше
Пятница, 22 октября
17:00
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять