Памятник при жизни: тренер МЮ заслужил уважение в родной Норвегии

Уле-Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

Традицию увековечивать замечательных людей еще при их жизни поддержали в норвежском Кристиансунне. Именно здесь родился нынешний главный тренер Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер. Жители городка с населением около 25 тысяч человек гордятся, что там родился такой великий человек, и решили установить ему памятник.

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Об этом пишет британский таблоид The Sun со ссылкой на норвежские СМИ.

Накануне МЮ разгромил Рому в полуфинале Лиги Европы.

Местный скульптор согласился на предложение создать памятник за 76 тысяч фунтов стерлингов. Эту сумму хотел заплатить один из меценатов, но местные жители сами захотели собрать деньги на благородное дело. На данном этапе уже есть 53 тысячи. Если же в итоге сумма превысит необходимую, то оставшиеся деньги отправят в благотворительный фонд.

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Напомним, Сульшер выступал в Манчестере в 1996-2007 годах. В финале Лиги чемпионов 1999 года он принес команде победу над Баварией на третьей добавленной минуте. В 2018 году Уле-Гуннар стал главным тренером "Красных дьяволов".

На днях фанаты МЮ прорвались на базу клуба, чтобы высказать свое недовольство Суперлигой.

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