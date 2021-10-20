20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Барселона – Динамо и другие: расписание матчей среды в Лиге чемпионов

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
20 октября, 10:14
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В среду, 20 октября, пройдет восемь поединков самого престижного футбольного еврокубка, среди которых и противостояние Барселоны с Динамо
Марк-Андре тер Штеген парирует удар Владислава Супряги
Марк-Андре тер Штеген парирует удар Владислава Супряги / Фото: Reuters

Вашему вниманию – расписание матчей среды, обновляемые результаты и турнирные таблицы групп Лиги чемпионов. Онлайн Барселона – Динамо доступен на нашем сайте.

СРЕДА, 20 ОКТЯБРЯ

Группа Е

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19:45. Барселона – Динамо
Котировки: 1.25 – 6.70 – 11.50

22:00. Бенфика – Бавария
Котировки: 7.10 – 5.10 – 1.44

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бавария Бавария Бав
2
2
0
0
8
0
8
6
Забитые 8
Пропущеные 0
Разница 8
Результаты последних матчей: В В
2
Бенфика Бенфика Бен
2
1
1
0
3
0
3
4
Забитые 3
Пропущеные 0
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н
3
Динамо Динамо Дин
2
0
1
1
0
5
-5
1
Забитые 0
Пропущеные 5
Разница -5
Результаты последних матчей: П Н
4
Барселона Барселона Бар
2
0
0
2
0
6
-6
0
Забитые 0
Пропущеные 6
Разница -6
Результаты последних матчей: П П

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Группа F

22:00. МЮ – Аталанта
Котировки: 1.71 – 4.30 – 4.70

22:00. Янг Бойз – Вильярреал
Котировки: 3.20 – 3.60 – 2.23

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Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Аталанта Аталанта Ата
2
1
1
0
3
2
1
4
Забитые 3
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н
2
Янг Бойз Янг Бойз Янг
2
1
0
1
2
2
0
3
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ман
2
1
0
1
3
3
0
3
Забитые 3
Пропущеные 3
Разница 0
Результаты последних матчей: В П
4
Вильярреал Вильярреал Вил
2
0
1
1
3
4
-1
1
Забитые 3
Пропущеные 4
Разница -1
Результаты последних матчей: П Н

Группа G

19:45. Зальцбург – Вольфсбург
Котировки: 2.05 – 3.65 – 3.65

22:00. Лилль – Севилья
Котировки: 3.25 – 3.15 – 2.41

Групповой этап
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Зальцбург Зальцбург Зал
2
1
1
0
3
2
1
4
Забитые 3
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н
2
Вольфсбург Вольфсбург Вол
2
0
2
0
1
1
0
2
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: Н Н
3
Севилья Севилья Сев
2
0
2
0
2
2
0
2
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: Н Н
4
Лилль Лилль Лил
2
0
1
1
1
2
-1
1
Забитые 1
Пропущеные 2
Разница -1
Результаты последних матчей: П Н

Группа H

22:00. Зенит – Ювентус
Котировки: 3.50 – 3.25 – 2.25

22:00. Челси – Мальме
Котировки: 1.08 – 12.00 – 35.00

Групповой этап
Группа H
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Ювентус Ювентус Юве
2
2
0
0
4
0
4
6
Забитые 4
Пропущеные 0
Разница 4
Результаты последних матчей: В В
2
Челси Челси Чел
2
1
0
1
1
1
0
3
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
3
Зенит Зенит Зен
2
1
0
1
4
1
3
3
Забитые 4
Пропущеные 1
Разница 3
Результаты последних матчей: В П
4
Мальме Мальме Мал
2
0
0
2
0
7
-7
0
Забитые 0
Пропущеные 7
Разница -7
Результаты последних матчей: П П

Матчи Лиги чемпионов показывает платформа Megogo.

Напомним, что вчера Шахтер проиграл Реалу в ЛЧ. Смотрите все пять голов матча Шахтер – Реал.

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Команда
И
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтер
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Днепр-1
11
16:12
22
5
Заря
11
23:15
20
6
Александрия
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металлист 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львов
11
7:19
6
15
Черноморец
11
11:25
6
16
Мариуполь
11
13:27
4
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