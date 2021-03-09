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Роналдо стане батьком вп'яте: його дружина чарівна

9 березня, 08:35

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Футболіст має чотирьох дітей від різних стосунків

Легендарний бразильський нападник Роналдо готується стати батьком вп'яте. Дівчина одного з найкращих футболістів в історії Селіна Локс повідомила, що вагітна.

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"Немає слів, щоб описати цей момент! Починається новий етап в моєму житті. І з ним приходить велика відповідальність.

Протягом 30 років свого життя я завжди ловила себе на думці, що колись настане цей момент. Ну, ось і я, з цим безмірним щастям всередині мене!" – написала Селіна в Instagram.

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44-річний Роналдо і його дружина живуть у Мадриді з 2015 року, де він виконує функції президента "Вальядоліда". Дворазовий чемпіон світу також є батьком 20-річного Рональда, 15-річного Олександра, 12-річної Марії Софії і 10-річної Марії Аліси – всі діти від попередніх стосунків.

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До речі, нещодавно британський журнал FourFourTwo провів опитування на найкращого бразильського футболіста всіх часів. Журналісти вибрали 32 гравців і визначили найкращого в історії за олімпійською системою. У підсумку Роналдо отримав 59,9% голосів і випередив Пеле.

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футболіст Роналдо

Джерело: sport24.ru

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