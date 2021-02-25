А як же Пеле чи Марадона? Златан назвав кращого футболіста в історії

Знаменитий форвард "Мілана" Златан Ібрагімович розповів, кого вважає кращим футболістом в історії.

Реклама

Читайте також: Дивимося і балдіємо! Ібра забив 500-й гол в клубній кар'єрі

"Роналдо – це феномен. Завжди кажу: є футболісти, хто грає, а є ті, хто є грою. Для мене він і є гра.

Всі хотіли грати так, як він, всі хотіли стати їм. Він повністю змінив гру. Як він рухався, як обводив. Для мене він, без сумніву, кращий гравець в історії" , – сказав Ібрагімович у відео Discovery + Sport .

Реклама

Читайте також: Рейтинг кращих бомбардирів століття: є Мальдіви і Сінгапур, але без України

До речі, недавно британський журнал FourFourTwo провів опитування на кращого бразильського футболіста всіх часів. Журналісти вибрали 32 гравців і визначили найкращого в історії за олімпійською системою. У підсумку Роналдо отримав 59,9% голосів і випередив Пеле.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама