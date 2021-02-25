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А як же Пеле чи Марадона? Златан назвав кращого футболіста в історії

25 лютого, 21:17

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Швед в захопленні від гри Роналдо

Знаменитий форвард "Мілана" Златан Ібрагімович розповів, кого вважає кращим футболістом в історії.

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"Роналдо – це феномен. Завжди кажу: є футболісти, хто грає, а є ті, хто є грою. Для мене він і є гра.

Всі хотіли грати так, як він, всі хотіли стати їм. Він повністю змінив гру. Як він рухався, як обводив. Для мене він, без сумніву, кращий гравець в історії" , – сказав Ібрагімович у відео Discovery + Sport .

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До речі, недавно британський журнал FourFourTwo провів опитування на кращого бразильського футболіста всіх часів. Журналісти вибрали 32 гравців і визначили найкращого в історії за олімпійською системою. У підсумку Роналдо отримав 59,9% голосів і випередив Пеле.

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Златан Ібрагімович Роналдо
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