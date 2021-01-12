Рейтинг кращих бомбардирів століття: є Мальдіви і Сінгапур, але без України

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) продовжує засипати уболівальників своїми рейтингами. спочатку IFFHS назвала Ліонеля Мессі найкращим плеймейкером десятиліття.
Потім федерація здивувала вибором тренера. Кращим став Дієго Сімеоне, який програв два фінали Ліги чемпіонів.
Тепер прийшла черга визначити кращого бомбардира світових ліг в XXI столітті. Враховувалися голи, забиті з 2001 по 2020 роки. Перше місце у Кріштіану Роналду з "Ювентуса" – 462 м'ячі.
Нападник "Барселони" Ліонель Мессі відстав усього на трохи – 451 гол.
На третьому місці форвард "Мілана" Златан Ібрагімович – 379 голів.
Топ-10 найкращих бомбардирів XXI століття (версія IFFHS )
- Кріштіану Роналду (Португалія) – 462
- Ліонель Мессі (Аргентина) – 451
- Златан Ібрагімович (Швеція) – 379
- Луїс Суарес (Уругвай) – 332
- Александар Дурич (Сінгапур) – 304
- Алі Ашфак (Мальдіви) – 287
- Роберт Левандовський (Польща) – 285
- Самюель Это'О (Камерун) – 282
- Давід Вілья (Іспанія) – 280
- Мартін Камбуров (Болгарія) – 278
У список включені футболісти, які змогли подолати позначку в 200 голів. Їх всього 58. На жаль, представників України в рейтингу немає.
До речі, днями Кріштіану Роналду дістався до світового рекорду. У португальця 759 голів в офіційних матчах.
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