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Рейтинг кращих бомбардирів століття: є Мальдіви і Сінгапур, але без України

12 січня, 13:04

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

На першому місці Кріштіану Роналду

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) продовжує засипати уболівальників своїми рейтингами. спочатку IFFHS назвала Ліонеля Мессі найкращим плеймейкером десятиліття.

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Потім федерація здивувала вибором тренера. Кращим став Дієго Сімеоне, який програв два фінали Ліги чемпіонів.

Тепер прийшла черга визначити кращого бомбардира світових ліг в XXI столітті. Враховувалися голи, забиті з 2001 по 2020 роки. Перше місце у Кріштіану Роналду з "Ювентуса" – 462 м'ячі.

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі відстав усього на трохи – 451 гол.

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На третьому місці форвард "Мілана" Златан Ібрагімович – 379 голів.

Топ-10 найкращих бомбардирів XXI століття (версія IFFHS )

  1. Кріштіану Роналду (Португалія) – 462
  2. Ліонель Мессі (Аргентина) – 451
  3. Златан Ібрагімович (Швеція) – 379
  4. Луїс Суарес (Уругвай) – 332
  5. Александар Дурич (Сінгапур) – 304
  6. Алі Ашфак (Мальдіви) – 287
  7. Роберт Левандовський (Польща) – 285
  8. Самюель Это'О (Камерун) – 282
  9. Давід Вілья (Іспанія) – 280
  10. Мартін Камбуров (Болгарія) – 278

У список включені футболісти, які змогли подолати позначку в 200 голів. Їх всього 58. На жаль, представників України в рейтингу немає.

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До речі, днями Кріштіану Роналду дістався до світового рекорду. У португальця 759 голів в офіційних матчах.

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Кріштіану Роналду Златан Ібрагімович Ліонель Мессі Роберт Левандовські бомбардир Луїс Суарес
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