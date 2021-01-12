Рейтинг кращих бомбардирів століття: є Мальдіви і Сінгапур, але без України

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) продовжує засипати уболівальників своїми рейтингами. спочатку IFFHS назвала Ліонеля Мессі найкращим плеймейкером десятиліття.

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Потім федерація здивувала вибором тренера. Кращим став Дієго Сімеоне, який програв два фінали Ліги чемпіонів.

Тепер прийшла черга визначити кращого бомбардира світових ліг в XXI столітті. Враховувалися голи, забиті з 2001 по 2020 роки. Перше місце у Кріштіану Роналду з "Ювентуса" – 462 м'ячі.

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі відстав усього на трохи – 451 гол.

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На третьому місці форвард "Мілана" Златан Ібрагімович – 379 голів.

Топ-10 найкращих бомбардирів XXI століття (версія IFFHS )

Кріштіану Роналду (Португалія) – 462 Ліонель Мессі (Аргентина) – 451 Златан Ібрагімович (Швеція) – 379 Луїс Суарес (Уругвай) – 332 Александар Дурич (Сінгапур) – 304 Алі Ашфак (Мальдіви) – 287 Роберт Левандовський (Польща) – 285 Самюель Это'О (Камерун) – 282 Давід Вілья (Іспанія) – 280 Мартін Камбуров (Болгарія) – 278

У список включені футболісти, які змогли подолати позначку в 200 голів. Їх всього 58. На жаль, представників України в рейтингу немає.

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До речі, днями Кріштіану Роналду дістався до світового рекорду. У португальця 759 голів в офіційних матчах.

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