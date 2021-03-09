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Роналдо станет отцом в пятый раз: его супруга очаровательна

9 марта, 08:35

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Футболист имеет четырех детей от разных отношений

Легендарный бразильский нападающий Роналдо готовится стать отцом в пятый раз. Девушка одного из лучших футболистов в истории Селина Локс сообщила, что беременна.

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"Нет слов, чтобы описать этот момент! Начинается новый этап в моей жизни. И с ним приходит большая ответственность.

На протяжении 30 лет своей жизни я всегда ловила себя на мысли, что когда-нибудь настанет этот момент. Ну, вот и я, с этим безмерным счастьем внутри меня!" – написала Селина в Instagram.

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44-летний Роналдо и его супруга живут в Мадриде с 2015 года, где он выполняет функции президента "Вальядолида". Двукратный чемпион мира также является отцом 20-летнего Рональда, 15-летнего Александра, 12-летней Марии Софии и 10-летней Марии Алисы – все дети от предыдущих отношений.

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Кстати, недавно британский журнал FourFourTwo провел опрос на лучшего бразильского футболиста всех времен. Журналисты выбрали 32 игроков и определили величайшего в истории по олимпийской системе. В итоге Роналдо получил 59,9% голосов и опередил Пеле.

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футболист Роналдо

Источник: sport24.ru

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