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Рейтинг лучших бомбардиров века: есть Мальдивы и Сингапур, но без Украины

12 января, 13:04

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

На первом месте Криштиану Роналду

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) продолжает засыпать болельщиков своими рейтингами. Сначала IFFHS назвала Лионеля Месси лучшим плеймейкером десятилетия.

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Затем федерация удивила выбором тренера. Лучшим стал Диего Симеоне, проигравший два финала Лиги чемпионов.

Теперь пришел черед определить лучшего бомбардира мировых лиг в XXI веке. Учитывались голы,забитые с 2001 по 2020 годы. Первое место у Криштиану Роналду из "Ювентуса" – 462 мяча.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отстал всего на чуть-чуть – 451 гол.

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На третьем месте форвард "Милана" Златан Ибрагимович – 379 голов.

Топ-10 лучших бомбардиров XXI века (версия IFFHS)

  1. Криштиану Роналду (Португалия) – 462
  2. Лионель Месси (Аргентина) – 451
  3. Златан Ибрагимович (Швеция) – 379
  4. Луис Суарес (Уругвай) – 332
  5. Александар Дурич (Сингапур) – 304
  6. Али Ашфак (Мальдивы) – 287
  7. Роберт Левандовски (Польша) – 285
  8. Самюэль Это'О (Камерун) – 282
  9. Давид Вилья (Испания) – 280
  10. Мартин Камбуров (Болгария) – 278

В список включены футболисты, которые смогли преодолеть отметку в 200 голов. Их всего 58. К сожалению, представителей Украины в рейтинге нет.

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Кстати, на днях Криштиану Роналду добрался до мирового рекорда. У португальца 759 голов в официальных матчах.

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Криштиану Роналду Златан Ибрагимович Лионель Месси Роберт Левандовски бомбардир Луис Суарес
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