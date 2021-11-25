Рома – Зоря: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Вирішальний поєдинок Зорі! Стежте в онлайн-режимі за четверговим протистоянням команд Жозе Моурінью та Віктора Скрипника у Римі

У четвер, 25 листопада, у п'ятому турі групового раунду Ліги конференцій луганська Зоря грає на виїзді з Ромою. Початок матчу – о 22:00 за київським часом. До вашої уваги – онлайн-трансляція поєдинку.

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Зоря – єдиний клуб України, який зберігає шанси потрапити до євровесни. Раніше Динамо та Шахтар, програвши Баварії та Інтеру, втратили надію вийти у весняну частину єврокубків із групового раунду Ліги чемпіонів.

Щоб гарантовано пробитися в євровесну, Зорі необхідне диво – сьогоднішня перемога в Римі над Ромою і виграш 9 грудня домашнього поєдинку з лідером групи – норвезьким Буде-Глімт.

Хоча, якщо сьогодні Буде-Глімт на своєму полі не виграє у софійського ЦСКА, то Зоря може зберегти шанси на євровесну, навіть програвши Ромі. Тоді луганчанам потрібно буде в останньому турі обіграти норвежців із сухим рахунком 2:0 або, пропустивши, із різницею у три м'ячі.

Зоря і трофей Ліги конференцій / Фото: Getty Images

Нагадаємо, наприкінці вересня Зоря програла Ромі у Запоріжжі 0:3.

ФОРМАТ ЛІГИ КОНФЕРЕНЦІЙ

Це – дебютний розіграш третього за рангом, але аж ніяк не слабкого за складом учасників, єврокубка УЄФА.

Переможці восьми груп Ліги конференцій прямо виходять до 1/8 фіналу. Другі місця грають стикові матчі з командами, що посіли треті місця в групах Ліги Європи, за вісім путівок, що залишилися в 1/8 фіналу.

Перший фінал Ліги конференцій УЄФА відбудеться 25 травня 2022 року в албанській Тирані.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ РОМА – ЗОРЯ

Великим фаворитом матчу аналітики називають Рому. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.16, на нічию – 8.60, на перемогу Зорі – 16.50. Виходячи з цих котирувань, ймовірність наслідків поєдинку така:

виграш Роми – 83%

нічия – 11%

виграш Зорі – 6%

найімовірніший рахунок – 3:0

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Рома – Зоря у четвер, 25 листопада, починаючи з 22:00, покажуть Мегого та Матч! Футбол 3.

Зазначимо, що перед вильотом до Риму Зоря програла в УПЛ Львову на його полі 1:2.

Рома ж перед грою із Зорею зіпсувала Андрію Шевченку тренерський дебют у Серії А, здолавши Дженоа 2:0.