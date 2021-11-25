7 грудня 19:45
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Брюгге --
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Лейпциг --
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7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
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Спортинг --
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Шахтар --
Шериф --
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Зеніт --
Челсі --
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Динамо --
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Баварія --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
25 листопада 22:00
Рома --
Зоря --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
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Зоря

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Рома – Зоря: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
25 листопада, 11:47
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Вирішальний поєдинок Зорі! Стежте в онлайн-режимі за четверговим протистоянням команд Жозе Моурінью та Віктора Скрипника у Римі

У четвер, 25 листопада, у п'ятому турі групового раунду Ліги конференцій луганська Зоря грає на виїзді з Ромою. Початок матчу – о 22:00 за київським часом. До вашої уваги – онлайн-трансляція поєдинку.

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Зоря – єдиний клуб України, який зберігає шанси потрапити до євровесни. Раніше Динамо та Шахтар, програвши Баварії та Інтеру, втратили надію вийти у весняну частину єврокубків із групового раунду Ліги чемпіонів.

Щоб гарантовано пробитися в євровесну, Зорі необхідне диво – сьогоднішня перемога в Римі над Ромою і виграш 9 грудня домашнього поєдинку з лідером групи – норвезьким Буде-Глімт.

Хоча, якщо сьогодні Буде-Глімт на своєму полі не виграє у софійського ЦСКА, то Зоря може зберегти шанси на євровесну, навіть програвши Ромі. Тоді луганчанам потрібно буде в останньому турі обіграти норвежців із сухим рахунком 2:0 або, пропустивши, із різницею у три м'ячі.

Зоря і трофей Ліги конференцій
Зоря і трофей Ліги конференцій / Фото: Getty Images

Нагадаємо, наприкінці вересня Зоря програла Ромі у Запоріжжі 0:3.

ФОРМАТ ЛІГИ КОНФЕРЕНЦІЙ

  • Це – дебютний розіграш третього за рангом, але аж ніяк не слабкого за складом учасників, єврокубка УЄФА.
  • Переможці восьми груп Ліги конференцій прямо виходять до 1/8 фіналу. Другі місця грають стикові матчі з командами, що посіли треті місця в групах Ліги Європи, за вісім путівок, що залишилися в 1/8 фіналу.
  • Перший фінал Ліги конференцій УЄФА відбудеться 25 травня 2022 року в албанській Тирані.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ РОМА – ЗОРЯ

Великим фаворитом матчу аналітики називають Рому. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.16, на нічию – 8.60, на перемогу Зорі – 16.50. Виходячи з цих котирувань, ймовірність наслідків поєдинку така:

  • виграш Роми – 83%
  • нічия – 11%
  • виграш Зорі – 6%
  • найімовірніший рахунок – 3:0

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Рома – Зоря у четвер, 25 листопада, починаючи з 22:00, покажуть Мегого та Матч! Футбол 3.

Зазначимо, що перед вильотом до Риму Зоря програла в УПЛ Львову на його полі 1:2.

Рома ж перед грою із Зорею зіпсувала Андрію Шевченку тренерський дебют у Серії А, здолавши Дженоа 2:0.

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
15
10:22
15
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Інгулець
14
11:25
10
16
Маріуполь
15
18:37
7
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