Рома – Заря: во сколько и где смотреть матч Лиги конференций

Команде Виктора Скрипника необходимо сегодня не проиграть в Риме подопечным Жозе Моуринью, чтобы перед финальным туром 9 декабря сохранить шансы на ТОП-2 в группе и евровесну. Онлайн Рома – Заря доступен на нашем сайте.
ВО СКОЛЬКО НАЧАЛО
Поединок Лиги конференций Рома – Заря на "Стадио Олимпико" начнется в четверг, 25 ноября, в 22:00 по киевскому времени.
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ
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Напомним, в конце сентября Рома и Заря уже встречались в Запорожье. Там со счетом 3:0 победила команда Жозе Моуринью.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ РОМА – ЗАРЯ
Большим фаворитом матча в Риме аналитики называют Рому. На ее победу установлен коэффициент 1.16, на ничью – 8.60, на победу Зари – 16.50. Исходя из этих котировок, вероятность исходов поединка следующая:
- выигрыш Ромы – 83%
- ничья – 11%
- выигрыш Зари – 6%
- наиболее вероятный счет – 3:0
СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ
Кадровую обойму Ромы аналитики Transfermarkt оценивают в 429 млн евро. Это в 23 дороже стоимости состава Зари (18,6 млн евро).
ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ
Главный тренер Ромы Жозе Моуринью:
"Если победим Зарю, останемся в игре. Проиграем – вылетим. Ничья еще оставляет нам шансы. Для нас это будет как финал. Будет сложно играть одновременно в Серии А и Лиге конференций, но это проблема, которую хочется иметь".
Главный тренер Зари Виктор Скрипник:
"Силу Ромы мы почувствовали еще во время игры в Запорожье. Конечно, явный фаворит – это наш соперник, но если посмотреть на турнирную таблицу, то она нам придает смелости".
"Было бы даже нечестно, если бы мы не рассчитывали на положительный результат в Риме. Но для этого нам нужно прыгнуть выше головы. Мне кажется, что моей команде это по силам".
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