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Манчестер Сити --
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Ливерпуль --
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Мальме --
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Зенит --
Челси --
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Бенфика --
Динамо --
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Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
25 ноября 22:00
Рома --
Заря --
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
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Черноморец --
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Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
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Металлист 1925 --
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Рома – Заря: во сколько и где смотреть матч Лиги конференций

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
25 ноября, 14:13
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Поединок пятого тура Лиги конференций между Ромой и Зарей состоится в четверг, 25 ноября. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию список трансляторов матча
Скрипник vs Моуринью
Скрипник vs Моуринью / Фото: Reuters

Команде Виктора Скрипника необходимо сегодня не проиграть в Риме подопечным Жозе Моуринью, чтобы перед финальным туром 9 декабря сохранить шансы на ТОП-2 в группе и евровесну. Онлайн Рома – Заря доступен на нашем сайте.

ВО СКОЛЬКО НАЧАЛО

Поединок Лиги конференций Рома – Заря на "Стадио Олимпико" начнется в четверг, 25 ноября, в 22:00 по киевскому времени.

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ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

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Напомним, в конце сентября Рома и Заря уже встречались в Запорожье. Там со счетом 3:0 победила команда Жозе Моуринью.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ РОМА – ЗАРЯ

Большим фаворитом матча в Риме аналитики называют Рому. На ее победу установлен коэффициент 1.16, на ничью – 8.60, на победу Зари – 16.50. Исходя из этих котировок, вероятность исходов поединка следующая:

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  • выигрыш Ромы – 83%
  • ничья – 11%
  • выигрыш Зари – 6%
  • наиболее вероятный счет – 3:0

СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

Кадровую обойму Ромы аналитики Transfermarkt оценивают в 429 млн евро. Это в 23 дороже стоимости состава Зари (18,6 млн евро).

ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью:

"Если победим Зарю, останемся в игре. Проиграем – вылетим. Ничья еще оставляет нам шансы. Для нас это будет как финал. Будет сложно играть одновременно в Серии А и Лиге конференций, но это проблема, которую хочется иметь".

Главный тренер Зари Виктор Скрипник:

"Силу Ромы мы почувствовали еще во время игры в Запорожье. Конечно, явный фаворит – это наш соперник, но если посмотреть на турнирную таблицу, то она нам придает смелости".

"Было бы даже нечестно, если бы мы не рассчитывали на положительный результат в Риме. Но для этого нам нужно прыгнуть выше головы. Мне кажется, что моей команде это по силам".

Смотрите, как перед Зарей Рома испортила дебют Шевы в Дженоа

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