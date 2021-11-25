24 ноября 19:45
Интер 2
Шахтер 0
24 ноября 19:46
Бешикташ 1
Аякс 2
24 ноября 22:00
Брюгге 0
Лейпциг 5
24 ноября 22:00
Манчестер Сити 2
ПСЖ 1
24 ноября 22:00
Атлетико 1
Милан 0
24 ноября 22:00
Ливерпуль 2
Порту 0
24 ноября 22:00
Спортинг 3
Боруссия Д 1
24 ноября 22:00
Шериф 0
Реал 3
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
24 ноября 14:00
Минай 1
Колос 1
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"? 💡 Большое обновление сетей

Лига чемпионов 2021/2022

Главная Матчи Таблицы Команды Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Лига чемпионов: кто вышел в плей-офф, а у кого не осталось шансов на весну

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
25 ноября, 00:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Завершились матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. За тур до финиша раунда определились уже 11 участников плей-офф, еще четыре команды уже ни на что не претендуют
Динамо и Шахтер вылетели из еврокубков
Динамо и Шахтер вылетели из еврокубков / Фото: REUTERS

К сожалению, дальше Лига чемпионов и Лига Европы пройдут без Украины. Динамо и Шахтер свои поединки отчетного тура проиграли и потеряли шансы подняться даже на третье место. Результаты всех матчей 24 ноября есть на нашем сайте.

Читайте также:

Реклама

Перед последним туром самая интересная ситуация сложилась в группе G – там на выход в плей-офф Лиги чемпионов претендуют все четыре команды!

Матчи последнего тура группового этапа пройдут 7/8 декабря. Напомним, что при равенстве очков места в таблице будут определены по очным встречам.

Кто вышел в плей-офф Лиги чемпионов

  • Манчестер Сити
  • Пари Сен-Жермен
  • Ливерпуль
  • Аякс
  • Спортинг
  • Реал
  • Интер
  • Бавария
  • Манчестер Юнайтед
  • Челси
  • Ювентус

Кто не претендует на выход из группы

  • Бешикташ
  • Шахтер
  • Динамо
  • Мальме

Групповой этап
Группа A
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер Сити Манчестер Сити Ман
5
4
0
1
17
8
9
12
Забитые 17
Пропущеные 8
Разница 9
Результаты последних матчей: В В В П В
2
ПСЖ ПСЖ ПСЖ
5
2
2
1
9
7
2
8
Забитые 9
Пропущеные 7
Разница 2
Результаты последних матчей: П Н В В Н
3
Лейпциг Лейпциг Лей
5
1
1
3
13
13
0
4
Забитые 13
Пропущеные 13
Разница 0
Результаты последних матчей: В Н П П П
4
Брюгге Брюгге Брю
5
1
1
3
5
16
-11
4
Забитые 5
Пропущеные 16
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П В Н
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Ливерпуль Ливерпуль Лив
5
5
0
0
15
5
10
15
Забитые 15
Пропущеные 5
Разница 10
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Атлетико Атлетико Атл
5
2
1
2
5
6
-1
7
Забитые 5
Пропущеные 6
Разница -1
Результаты последних матчей: В П П В Н
3
Порту Порту Пор
5
1
2
2
3
8
-5
5
Забитые 3
Пропущеные 8
Разница -5
Результаты последних матчей: П Н В П Н
4
Милан Милан Мил
5
0
1
4
4
8
-4
1
Забитые 4
Пропущеные 8
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н П П П
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Аякс Аякс Аяк
5
5
0
0
16
3
13
15
Забитые 16
Пропущеные 3
Разница 13
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Спортинг Спортинг Спо
5
3
0
2
12
8
4
9
Забитые 12
Пропущеные 8
Разница 4
Результаты последних матчей: В В В П П
3
Боруссия Д Боруссия Д Бор
5
2
0
3
5
11
-6
6
Забитые 5
Пропущеные 11
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П В В
4
Бешикташ Бешикташ Беш
5
0
0
5
3
14
-11
0
Забитые 3
Пропущеные 14
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П П П
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Реал Реал Реа
5
4
0
1
12
3
9
12
Забитые 12
Пропущеные 3
Разница 9
Результаты последних матчей: В В В П В
2
Интер Интер Инт
5
3
1
1
8
3
5
10
Забитые 8
Пропущеные 3
Разница 5
Результаты последних матчей: В В В Н П
3
Шериф Шериф Шер
5
2
0
3
6
10
-4
6
Забитые 6
Пропущеные 10
Разница -4
Результаты последних матчей: П П П В В
4
Шахтер Шахтер Шах
5
0
1
4
1
11
-10
1
Забитые 1
Пропущеные 11
Разница -10
Результаты последних матчей: П П П Н П
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бавария Бавария Бав
5
5
0
0
19
3
16
15
Забитые 19
Пропущеные 3
Разница 16
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Барселона Барселона Бар
5
2
1
2
2
6
-4
7
Забитые 2
Пропущеные 6
Разница -4
Результаты последних матчей: Н В В П П
3
Бенфика Бенфика Бен
5
1
2
2
5
9
-4
5
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: Н П П В Н
4
Динамо Динамо Дин
5
0
1
4
1
9
-8
1
Забитые 1
Пропущеные 9
Разница -8
Результаты последних матчей: П П П П Н
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ман
5
3
1
1
10
7
3
10
Забитые 10
Пропущеные 7
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н В В П
2
Вильярреал Вильярреал Вил
5
2
1
2
9
7
2
7
Забитые 9
Пропущеные 7
Разница 2
Результаты последних матчей: П В В П Н
3
Аталанта Аталанта Ата
5
1
3
1
10
10
0
6
Забитые 10
Пропущеные 10
Разница 0
Результаты последних матчей: Н Н П В Н
4
Янг Бойз Янг Бойз Янг
5
1
1
3
6
11
-5
4
Забитые 6
Пропущеные 11
Разница -5
Результаты последних матчей: Н П П П В
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Лилль Лилль Лил
5
2
2
1
4
3
1
8
Забитые 4
Пропущеные 3
Разница 1
Результаты последних матчей: В В Н П Н
2
Зальцбург Зальцбург Зал
5
2
1
2
7
6
1
7
Забитые 7
Пропущеные 6
Разница 1
Результаты последних матчей: П П В В Н
3
Севилья Севилья Сев
5
1
3
1
5
4
1
6
Забитые 5
Пропущеные 4
Разница 1
Результаты последних матчей: В П Н Н Н
4
Вольфсбург Вольфсбург Вол
5
1
2
2
4
7
-3
5
Забитые 4
Пропущеные 7
Разница -3
Результаты последних матчей: П В П Н Н
Группа H
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Челси Челси Чел
5
4
0
1
10
1
9
12
Забитые 10
Пропущеные 1
Разница 9
Результаты последних матчей: В В В П В
2
Ювентус Ювентус Юве
5
4
0
1
9
6
3
12
Забитые 9
Пропущеные 6
Разница 3
Результаты последних матчей: П В В В В
3
Зенит Зенит Зен
5
1
1
3
7
7
0
4
Забитые 7
Пропущеные 7
Разница 0
Результаты последних матчей: Н П П В П
4
Мальме Мальме Мал
5
0
1
4
1
13
-12
1
Забитые 1
Пропущеные 13
Разница -12
Результаты последних матчей: Н П П П П

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Александрия
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Колос
15
10:22
15
11
Рух
14
13:20
13
12
Львов
15
11:23
13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Ингулец
14
11:25
10
16
Мариуполь
15
18:37
7
Показать больше
Среда, 24 ноября
1:1
Видео О матче
Пятница, 26 ноября
19:30
Смотри на:
Суббота, 27 ноября
14:00
Смотри на:
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Кейтлин
Полк

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять