Лига чемпионов: кто вышел в плей-офф, а у кого не осталось шансов на весну

Динамо и Шахтер вылетели из еврокубков / Фото: REUTERS
К сожалению, дальше Лига чемпионов и Лига Европы пройдут без Украины. Динамо и Шахтер свои поединки отчетного тура проиграли и потеряли шансы подняться даже на третье место. Результаты всех матчей 24 ноября есть на нашем сайте.
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Перед последним туром самая интересная ситуация сложилась в группе G – там на выход в плей-офф Лиги чемпионов претендуют все четыре команды!
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Матчи последнего тура группового этапа пройдут 7/8 декабря. Напомним, что при равенстве очков места в таблице будут определены по очным встречам.
Кто вышел в плей-офф Лиги чемпионов
- Манчестер Сити
- Пари Сен-Жермен
- Ливерпуль
- Аякс
- Спортинг
- Реал
- Интер
- Бавария
- Манчестер Юнайтед
- Челси
- Ювентус
Кто не претендует на выход из группы
- Бешикташ
- Шахтер
- Динамо
- Мальме
Групповой этап
Группа A
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
5
4
0
1
17
8
9
12
Забитые 17
Пропущеные 8
Разница 9Результаты последних матчей: В В В П В
2
5
2
2
1
9
7
2
8
Забитые 9
Пропущеные 7
Разница 2Результаты последних матчей: П Н В В Н
3
5
1
1
3
13
13
0
4
Забитые 13
Пропущеные 13
Разница 0Результаты последних матчей: В Н П П П
4
5
1
1
3
5
16
-11
4
Забитые 5
Пропущеные 16
Разница -11Результаты последних матчей: П П П В Н
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
5
5
0
0
15
5
10
15
Забитые 15
Пропущеные 5
Разница 10Результаты последних матчей: В В В В В
2
5
2
1
2
5
6
-1
7
Забитые 5
Пропущеные 6
Разница -1Результаты последних матчей: В П П В Н
3
5
1
2
2
3
8
-5
5
Забитые 3
Пропущеные 8
Разница -5Результаты последних матчей: П Н В П Н
4
5
0
1
4
4
8
-4
1
Забитые 4
Пропущеные 8
Разница -4Результаты последних матчей: П Н П П П
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
5
5
0
0
16
3
13
15
Забитые 16
Пропущеные 3
Разница 13Результаты последних матчей: В В В В В
2
5
3
0
2
12
8
4
9
Забитые 12
Пропущеные 8
Разница 4Результаты последних матчей: В В В П П
3
5
2
0
3
5
11
-6
6
Забитые 5
Пропущеные 11
Разница -6Результаты последних матчей: П П П В В
4
5
0
0
5
3
14
-11
0
Забитые 3
Пропущеные 14
Разница -11Результаты последних матчей: П П П П П
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
5
4
0
1
12
3
9
12
Забитые 12
Пропущеные 3
Разница 9Результаты последних матчей: В В В П В
2
5
3
1
1
8
3
5
10
Забитые 8
Пропущеные 3
Разница 5Результаты последних матчей: В В В Н П
3
5
2
0
3
6
10
-4
6
Забитые 6
Пропущеные 10
Разница -4Результаты последних матчей: П П П В В
4
5
0
1
4
1
11
-10
1
Забитые 1
Пропущеные 11
Разница -10Результаты последних матчей: П П П Н П
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
5
5
0
0
19
3
16
15
Забитые 19
Пропущеные 3
Разница 16Результаты последних матчей: В В В В В
2
5
2
1
2
2
6
-4
7
Забитые 2
Пропущеные 6
Разница -4Результаты последних матчей: Н В В П П
3
5
1
2
2
5
9
-4
5
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4Результаты последних матчей: Н П П В Н
4
5
0
1
4
1
9
-8
1
Забитые 1
Пропущеные 9
Разница -8Результаты последних матчей: П П П П Н
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
5
3
1
1
10
7
3
10
Забитые 10
Пропущеные 7
Разница 3Результаты последних матчей: В Н В В П
2
5
2
1
2
9
7
2
7
Забитые 9
Пропущеные 7
Разница 2Результаты последних матчей: П В В П Н
3
5
1
3
1
10
10
0
6
Забитые 10
Пропущеные 10
Разница 0Результаты последних матчей: Н Н П В Н
4
5
1
1
3
6
11
-5
4
Забитые 6
Пропущеные 11
Разница -5Результаты последних матчей: Н П П П В
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
5
2
2
1
4
3
1
8
Забитые 4
Пропущеные 3
Разница 1Результаты последних матчей: В В Н П Н
2
5
2
1
2
7
6
1
7
Забитые 7
Пропущеные 6
Разница 1Результаты последних матчей: П П В В Н
3
5
1
3
1
5
4
1
6
Забитые 5
Пропущеные 4
Разница 1Результаты последних матчей: В П Н Н Н
4
5
1
2
2
4
7
-3
5
Забитые 4
Пропущеные 7
Разница -3Результаты последних матчей: П В П Н Н
Группа H
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
5
4
0
1
10
1
9
12
Забитые 10
Пропущеные 1
Разница 9Результаты последних матчей: В В В П В
2
5
4
0
1
9
6
3
12
Забитые 9
Пропущеные 6
Разница 3Результаты последних матчей: П В В В В
3
5
1
1
3
7
7
0
4
Забитые 7
Пропущеные 7
Разница 0Результаты последних матчей: Н П П В П
4
5
0
1
4
1
13
-12
1
Забитые 1
Пропущеные 13
Разница -12Результаты последних матчей: Н П П П П