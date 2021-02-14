Реваншисти "Реала" обіграли "Валенсію", а Лунін привітав із Днем Валентина

Іспанська Ла Ліга продовжує тримати вболівальників у напрузі. Цими вихідними п'ять команд з групи лідерів здобули перемоги і зберегли розклад сил. Останнім з цієї компанії взяв гору колектив Зінедіна Зідана. Наш сайт вів онлайн "Реал" – "Валенсія".
Мадридський гранд поквитався з "Валенсією" за розгромну поразку 1:4 у першому турі. На 12-й хвилині Карім Бензема прицільним ударом з кута штрафного відкрив рахунок з передачі Тоні Крооса. А потім німецький півзахисник і сам відзначився з 15 метрів, оформивши перемогу "Реала" – 2:0.
У другому таймі француз Ферлан Менді забив ще один м'яч у господарів, але рефері після перегляду моменту за допомогою системи VAR гол скасував. Дивіться огляд перемоги чемпіона Іспанії.
На жаль, український воротар Андрій Лунін залишився в запасі, але привітав усіх із Днем Валентина.
Поки що "реалісти" втекли від "Барси" на три пункти, але зіграли на матч більше. "Атлетіко" тримає дистанцію від земляків у п'ять очок, маючи дві зустрічі в запасі.
Сьогодні "Аталанта" Маліновського й Коваленка обіграла "Кальярі" на останній хвилині.
Наступного тижня нас чекають баталії єврокубків. Згадаймо, як "Реал" обіграв "Боруссію" (М) і вийшов до плей-оф Ліги чемпіонів:
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