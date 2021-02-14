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"Реал" – "Валенсія": онлайн матчу чемпіонату Іспанії

Неділя, 14 лютого

Реал

17:15

Валенсія

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток

У неділю, 14 лютого, в 23-му турі чемпіонату Іспанії мадридський "Реал" прийме на своєму полі "Валенсію". Матч пройде на стадіоні імені Альфредо ді Стефано і почнеться о 17:15 за київським часом, а на нашому сайті пройде текстова онлайн-трансляція з описом всіх головних моментів.

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ОНЛАЙН МАТЧУ "РЕАЛ" – "ВАЛЕНСІЯ"

"Реал" після 22 турів посідає лише третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, хоча має стільки ж очок, скільки й "Барселона". Втім, обидва гранди відстають на вісім балів від "Атлетіко", тому втрачати очки їм неприпустимо. "Валенсія" розташовується на 13-му місці й повинна дбати про збереження прописки, адже до зони вильоту не так і далеко.

"Реал" підходить до зустрічі з величезними кадровими проблемами. У лазареті нині Еден Азар, Федеріко Вальверде, Марсело, Едер Мілітао, Альваро Одріосола, Серхіо Рамос, Родріго.

У "Валенсії" відсутні Яспер Сіллессен, Денис Черишов, а Уго Гільямон Санмартін пропускає матч через перебір жовтих карток. Також під знаком питання участь Муктара Діахабі та Ельякіма Мангаля.

Букмекери про матч "Реал" – "Валенсія"

Букмекери вважають "Реал" беззаперечним фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Зінедіна Зідана – 1.40, на нічию – 5.20, на перемогу "Валенсії" – 7.90.

Дивіться, як "Реал" грав у Лізі чемпіонів:

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онлайн Валенсія чемпіонат Іспанії Реал Мадрид

Джерело: Сегодня|Спорт

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