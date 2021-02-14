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"Реал" – "Валенсия": онлайн матча чемпионата Испании

Воскресенье, 14 февраля

Реал

17:15

Валенсия

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В воскресенье, 14 февраля, в рамках 23-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" примет на своем поле "Валенсию". Матч пройдет на стадионе имени Альфредо ди Стефано и начнется в 17:15 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов.

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ОНЛАЙН МАТЧА "РЕАЛ" – "ВАЛЕНСИЯ"

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"Реал" после 22-х туров занимает лишь третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, хотя имеет столько де очков, как и "Барселона". Впрочем, оба гранда отстают на восемь баллов от "Атлетико", поэтому терять очки им непозволительно. "Валенсия" располагается на 13-м месте и должна заботиться о сохранении прописки, ведь до зоны вылета не так и далеко.

"Реал" подходит к встрече с огромными кадровыми проблемами. В лазарете команды находятся Эден Азар, Федерико Вальверде, Марсело, Эдер Милитао, Альваро Одриосола, Серхио Рамос, Родриго.

У "Валенсии" отсутствуют Яспер Силлессен, Денис Черышев, а Уго Гильямон Санмартин пропускает матч из-за перебора желтых карточек. Также под вопросом участие Муктара Диахаби, и Эльякима Мангаля.

Букмекеры о матче "Реал" – "Валенсия"

Букмекеры считают "Реал" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Зинедина Зидана – 1.40, на ничью – 5.20, на победу "Валенсии" – 7.90.

Смотрите, как "Реал" играл в Лиге чемпионов:

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Источник: Сегодня|Спорт

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