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"Наполі" – "Ювентус": онлайн матчу чемпіонату Італії

Субота, 13 лютого

Наполі

19:00

Ювентус

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток

У суботу, 13 лютого, в центральному матчі 22-го туру чемпіонату Італії зустрінуться "Наполі" і "Ювентус". Матч пройде в Неаполі на стадіоні імені Дієго Марадони і почнеться о 19:00 за київським часом, а на нашому сайті пройде мультимедійна онлайн трансляція з описом всіх ключових моментів і відео голів.

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ОНЛАЙН "НАПОЛІ" – "ЮВЕНТУС"

"Ювентус" посідає третє місце в турнірній таблиці Серії А, відстаючи від лідируючого "Мілана" на сім балів, але має матч в запасі. Туринці виграли три попередні матчі Серії А, а якщо брати всі турніри – то підопічні Андреа Пірло не програють вже протягом семи зустрічей.

"Наполі" розташовується на шостому місці в чемпіонаті Італії. Неаполітанці чергують перемоги з поразками, а посеред тижня ще й з Кубка Італії вилетіли на відміну від "Юве", який пробився до фіналу і зіграє з "Аталантою". Не дивно, що під Дженнаро Гаттузо захиталося тренерське крісло. Зарубіжні ЗМІ навіть писали, що коуч може бути звільнений в разі невдачі сьогодні.

Матч між командами в першому колі не відбувся через спалах коронавірусу в складі "Наполі". Спочатку неаполітанцям присудили технічну поразку, однак клуб домігся скасування покарання.

Зате на початку січня команди зіграли між собою в матчі за Суперкубок Італії, і тоді переможцем виявився клуб з Турина.

Букмекери про матч "Наполі" – "Ювентус":

Сьогодні букмекери вважають фаворитом "Ювентус": коефіцієнт на перемогу команди Андреа Пірло – 2.12, на нічию – 3.45, на перемогу "Наполі" – 3.60.

Де дивитися матч "Наполі" – "Ювентус":

Матч "Наполі" – "Ювентус" в прямому ефірі покажуть на каналі "Футбол -1", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.

Дивіться, як "Ювентус" і "Наполі" грали в попередньому турі:

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онлайн чемпіонат Італії Наполі Ювентус ТУрин

Джерело: Сегодня|Спорт

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