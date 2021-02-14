Українська
$ 27,84
33,81
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Реваншисты "Реала" обыграли "Валенсию", а Лунин поздравил с Днем Валентина

14 февраля, 21:50

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Мадридская команда оторвалась от "Барселоны" на три очка, но отстает от "Атлетико"

Испанская Ла Лига продолжает держать болельщиков в напряжении. В эти выходные пять команд из лидирующей группы одержали победы и сохранили расстановку сил. Последних из этой компании взял верх коллектив Зинедина Зидана. Наш сайт вел онлайн "Реал" – "Валенсия".

Реклама

Мадридский гранд поквитался с "Валенсией" за разгромное поражение 1:4 в первом туре. На 12-й минуте Карим Бензема прицельным ударом с угла штрафной открыл счет с передачи Тони Крооса. А затем немецкий полузащитник и сам отличился с 15 метров, оформив победу "Реала" – 2:0.

Во втором тайме француз Ферлан Менди забил еще один мяч у хозяев, но рефери после просмотра момента с помощью системы VAR его отменил. Смотрите обзор победы чемпиона Испании.

Реклама

К сожалению, украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе, но с женой успел поздравить всех с Днем влюбленных.

Пока что "реалисты" убежали от "Барсы" на три пункта, но сыграли на матч больше. "Атлетико" держит дистанцию от земляков в пять очков, имея две встречи в запасе.

Сегодня "Аталанта" обыграла "Кальяри" на последней минуте.

Реклама

На следующей неделе нас ждут баталии еврокубков. Вспомним, как "Реал" обыграл "Боруссию" (М) и вышел в плей-офф Лиги чемпионов:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Валенсия чемпионат Испании Реал Мадрид Карим Бензема Тони Кроос
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Успешную модель нашли мертвой после разрыва с футболистом: у нее остался маленький сын
Успешную модель нашли мертвой после разрыва с футболистом: у нее остался маленький сынФутбол
Испытание голой девушкой первым не выдержал тренер: встречу пришлось отменить
Испытание голой девушкой первым не выдержал тренер: встречу пришлось отменитьФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛ
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛФутбол
"У меня все жиденькое и малогабаритное": Влада Седан о том, почему ее не будет в PlayboyФутбол
Укуси меня, если сможешь! ТОП-7 самых скандальных
Укуси меня, если сможешь! ТОП-7 самых скандальных "людоедов" в мире спортаДругие
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛ
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять