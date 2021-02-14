Реваншисты "Реала" обыграли "Валенсию", а Лунин поздравил с Днем Валентина

Мадридская команда оторвалась от "Барселоны" на три очка, но отстает от "Атлетико"

Испанская Ла Лига продолжает держать болельщиков в напряжении. В эти выходные пять команд из лидирующей группы одержали победы и сохранили расстановку сил. Последних из этой компании взял верх коллектив Зинедина Зидана. Наш сайт вел онлайн "Реал" – "Валенсия".

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Мадридский гранд поквитался с "Валенсией" за разгромное поражение 1:4 в первом туре. На 12-й минуте Карим Бензема прицельным ударом с угла штрафной открыл счет с передачи Тони Крооса. А затем немецкий полузащитник и сам отличился с 15 метров, оформив победу "Реала" – 2:0.

Во втором тайме француз Ферлан Менди забил еще один мяч у хозяев, но рефери после просмотра момента с помощью системы VAR его отменил. Смотрите обзор победы чемпиона Испании.

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К сожалению, украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе, но с женой успел поздравить всех с Днем влюбленных.

Пока что "реалисты" убежали от "Барсы" на три пункта, но сыграли на матч больше. "Атлетико" держит дистанцию от земляков в пять очков, имея две встречи в запасе.

Сегодня "Аталанта" обыграла "Кальяри" на последней минуте.

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На следующей неделе нас ждут баталии еврокубков. Вспомним, как "Реал" обыграл "Боруссию" (М) и вышел в плей-офф Лиги чемпионов:

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