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Ребров може замінити Моурінью: тренера хочуть бачити в топклубі Європи

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
29 травня, 13:35
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Український фахівець потрапив в список претендентів на пост головного тренера англійського Тоттенгема, який в квітні звільнив Жозе Моурінью
Сергій Ребров вирішив піти з Ференцвароша
Сергій Ребров вирішив піти з Ференцвароша / Фото: AFP

Український тренер Сергій Ребров потрапив в список кандидатів на пост головного тренера лондонського Тоттенгема. Раніше ходили чутки, що Ребров може очолити Фенербахче.

Після звільнення Жозе Моурінью в квітні 2021 року Тоттенгем тимчасово тренує 29-річний Райан Мейсон. У Лондоні сподіваються на повернення з Парі Сен-Жермена Маурісіо Почеттіно. Але якщо аргентинець відповість відмовою, то в якості альтернативного варіанту розглядається 46-річний Ребров, повідомляє Tutto Mercato Web.

Український фахівець привернув до себе увагу після того, як виграв п'ять чемпіонських титулів підряд – з Динамо і Ференцварошем. А також вперше за 25 років вивів Ференцварош у Лігу чемпіонів.

В тренді

Нагадаємо, що в якості футболіста Ребров грав за Тоттенгем. У червні 2000 року він перейшов з Динамо в англійський клуб за 11 мільйонів фунтів стерлінгів. Але цей трансфер виявився провальним. Форвард так і не зміг заграти в АПЛ. В Англії Реброва часто включають в різні списки гірших придбань англійських клубів за всю історію.

Раніше ми розповідали, що в Реброві зацікавлений грецький АЕК, але еллінів відлякує неустойка в мільйон євро, яку вимагає Ференцварош.

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