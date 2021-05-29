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Ребров может заменить Моуринью: тренера хотят видеть в топ-клубе Европы

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
29 мая, 13:35
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Украинский специалист попал в список претендентов на пост главного тренера английского Тоттенхэма, который в апреле уволил Жозе Моуринью
Сергей Ребров решил уйти из Ференцвароша
Сергей Ребров решил уйти из Ференцвароша / Фото: AFP

Украинский тренер Сергей Ребров попал в список кандидатов на пост главного тренера лондонского Тоттенхэма. Ранее ходили слухи, что Ребров может возглавить Фенербахче.

После увольнения Жозе Моуринью в апреле 2021 года Тоттенхэм временно тренирует 29-летний Райан Мэйсон. В Лондоне надеются на возвращение из Пари Сен-Жермен Маурисио Почеттино. Но если аргентинец ответит отказом, то в качестве альтернативного варианта рассматривается 46-летний Ребров, сообщает Tutto Mercato Web.

Украинский специалист привлек к себе внимание после того, как выиграл пять чемпионств подряд – с Динамо и Ференцварошем. А также впервые за 25 лет вывел Ференцварош в Лигу чемпионов.

В тренде

Напомним, что в качестве футболиста Ребров играл за Тоттенхэм. В июне 2000 года он перешел из Динамо в английский клуб за 11 миллионов фунтов стерлингов. Но этот трансфер оказался провальным. Форвард так и не смог заиграть в АПЛ. В Англии Реброва часто включают в различные списки худших приобретений английских клубов за всю историю.

Ранее мы рассказывали, что в Реброве заинтересован греческий АЕК, но эллинов отпугивает неустойка в миллион евро, которую требует Ференцварош.

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