Ребров нарасхват. Наш тренер заинтересовал турецкого гранда

Турецкий Феребахче ищет тренера на следующий сезон, в список претендентов попал и Сергей Ребров, а также – Эмре Белезоглу, Йоахим Лёв, Златко Далич и Люсьен Фавр

Сергей Ребров решил уйти из Ференцвароша / Фото: AFP

Украинский тренер Сергей Ребров попал в список кандидатов на пост турецкого Фенербахче. Ранее были слухи, что Ребров может возглавить Аль-Айн из Объединенных Арабских Эмиратов.

Среди других претендентов на эту должность в Фенербахче называются Эмре Белезоглу, Йоахим Лёв, Златко Далич и Люсьен Фавр, сообщает Fanatik.

Фенербахче в завершившемся сезоне турецкого чемпионата финишировал на третьем месте, команда сыграет в квалификации Лиги конференций.

Напомним, что Сергей Ребров выступал за турецкий клуб в 2003-2004 годах и стал чемпионом страны.

Ранее мы писали, что Ребров рискует остаться у разбитого корыта из-за Шевы. Сергей Станиславович покидает Ференцварош ради работы в сборной Украины, но его планы может нарушить Андрей Шевченко, если решит остаться в национальной команде после Евро.

Также мы рассказывали, что в Реброве заинтересован греческий АЕК, но эллинов отпугивает неустойка в миллион евро, которую требует Ференцварош.