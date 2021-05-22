Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Ребров нарасхват. Наш тренер заинтересовал турецкого гранда

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
22 мая, 13:27
Копировать ссылку
Турецкий Феребахче ищет тренера на следующий сезон, в список претендентов попал и Сергей Ребров, а также – Эмре Белезоглу, Йоахим Лёв, Златко Далич и Люсьен Фавр
Сергей Ребров решил уйти из Ференцвароша
Сергей Ребров решил уйти из Ференцвароша / Фото: AFP

Украинский тренер Сергей Ребров попал в список кандидатов на пост турецкого Фенербахче. Ранее были слухи, что Ребров может возглавить Аль-Айн из Объединенных Арабских Эмиратов.

Среди других претендентов на эту должность в Фенербахче называются Эмре Белезоглу, Йоахим Лёв, Златко Далич и Люсьен Фавр, сообщает Fanatik.

Фенербахче в завершившемся сезоне турецкого чемпионата финишировал на третьем месте, команда сыграет в квалификации Лиги конференций.

Напомним, что Сергей Ребров выступал за турецкий клуб в 2003-2004 годах и стал чемпионом страны.

В тренде

Ранее мы писали, что Ребров рискует остаться у разбитого корыта из-за Шевы. Сергей Станиславович покидает Ференцварош ради работы в сборной Украины, но его планы может нарушить Андрей Шевченко, если решит остаться в национальной команде после Евро.

Также мы рассказывали, что в Реброве заинтересован греческий АЕК, но эллинов отпугивает неустойка в миллион евро, которую требует Ференцварош.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Опрос
Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять