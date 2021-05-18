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Переход Реброва в АЕК сорвался – из-за миллиона евро

Олег Люлька Олег Люлька
18 мая, 14:16
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Камнем преткновения для переезда бывшего игрока и тренера киевского Динамо из Будапешта в Афины стала компенсация, которую запросил Ференцварош
Тренер Ференцвароша Сергей Ребров
Тренер Ференцвароша Сергей Ребров / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Главный тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров не будет наставником афинской команды АЕК, рассматривавшей украинца в качестве потенциального коуча.

Как сообщает Динамомания, камнем преткновения для перехода Реброва в АЕК стало то, что Ференцварош запросил крупную компенсацию за досрочное расторжение контракта украинца, рассчитанного до лета 2022 года.

Речь – о миллионе евро.

Сергей Ребров/Фото fradi.hu
Сергей Ребров/Фото fradi.hu

Таким образом трое украинцев – Дмитрий Чигринский, Евгений Шахов и Олег Данченко, выступающие за АЕК, не получили себе в наставники земляка.

Отметим, по неофициальным данным, в Греции Реброву обещали 1,3 млн евро за сезон.

В тренде

Добавим, что Сергея Реброва активно сватают в сборную Украины на место Андрея Шевченко по завершении Евро. А сам Шева недавно заявил, что мечтает возглавить Милан.

Сергей Ребров и Андрей Шевченко

Смотрите, как Ференцварош Реброва играл с Динамо в ЛЧ

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