Переход Реброва в АЕК сорвался – из-за миллиона евро

Главный тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров не будет наставником афинской команды АЕК, рассматривавшей украинца в качестве потенциального коуча.
Как сообщает Динамомания, камнем преткновения для перехода Реброва в АЕК стало то, что Ференцварош запросил крупную компенсацию за досрочное расторжение контракта украинца, рассчитанного до лета 2022 года.
Речь – о миллионе евро.
Таким образом трое украинцев – Дмитрий Чигринский, Евгений Шахов и Олег Данченко, выступающие за АЕК, не получили себе в наставники земляка.
Отметим, по неофициальным данным, в Греции Реброву обещали 1,3 млн евро за сезон.
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Добавим, что Сергея Реброва активно сватают в сборную Украины на место Андрея Шевченко по завершении Евро. А сам Шева недавно заявил, что мечтает возглавить Милан.
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