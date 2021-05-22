Ребров нарозхват. Наш тренер зацікавив турецького гранда

Український тренер Сергій Ребров потрапив в список кандидатів на пост турецького Фенербахче. Раніше були чутки, що Ребров може очолити Аль-Айн з Об'єднаних Арабських Еміратів.
Серед інших претендентів на цю посаду в Фенербахче називаються Емре Белезоглу, Йоахім Льов, Златко Даліч і Люсьєн Фавр, повідомляє Fanatik.
Фенербахче в сезоні турецького чемпіонату, що завершився, фінішував на третьому місці, команда зіграє в кваліфікації Ліги конференцій.
Нагадаємо, що Сергій Ребров виступав за турецький клуб в 2003-2004 роках і став чемпіоном країни.
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Раніше ми писали, що Ребров ризикує залишитися біля розбитого корита через Шеву. Сергій Станіславович залишає Ференцварош заради роботи в збірній України, але його плани може порушити Андрій Шевченко, якщо вирішить залишитися в національній команді після Євро.
Також ми розповідали, що у Реброві зацікавлений грецький АЕК, але еллінів відлякує неустойка в мільйон євро, яку вимагає Ференцварош.