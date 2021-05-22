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Ребров нарозхват. Наш тренер зацікавив турецького гранда

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
22 травня, 13:27
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Турецький Феребахче шукає тренера на наступний сезон, в список претендентів потрапив і Сергій Ребров, а також – Емре Белезоглу, Йоахім Льов, Златко Даліч і Люсьєн Фавр
Сергій Ребров вирішив піти з Ференцвароша
Сергій Ребров вирішив піти з Ференцвароша / Фото: AFP

Український тренер Сергій Ребров потрапив в список кандидатів на пост турецького Фенербахче. Раніше були чутки, що Ребров може очолити Аль-Айн з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Серед інших претендентів на цю посаду в Фенербахче називаються Емре Белезоглу, Йоахім Льов, Златко Даліч і Люсьєн Фавр, повідомляє Fanatik.

Фенербахче в сезоні турецького чемпіонату, що завершився, фінішував на третьому місці, команда зіграє в кваліфікації Ліги конференцій.

Нагадаємо, що Сергій Ребров виступав за турецький клуб в 2003-2004 роках і став чемпіоном країни.

В тренді

Раніше ми писали, що Ребров ризикує залишитися біля розбитого корита через Шеву. Сергій Станіславович залишає Ференцварош заради роботи в збірній України, але його плани може порушити Андрій Шевченко, якщо вирішить залишитися в національній команді після Євро.

Також ми розповідали, що у Реброві зацікавлений грецький АЕК, але еллінів відлякує неустойка в мільйон євро, яку вимагає Ференцварош.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

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