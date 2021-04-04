Реал Сосьєдад змусив тренера моторошно співати, вигравши Кубок Іспанії вперше за 34 роки

Через пандемію коронавірусу в іспанському футболі склалася парадоксальна ситуація, коли Кубок короля розіграють двічі за два тижні. 17 квітня Барселона і Атлетік зіграють в Севільї за приз за підсумками сезону 2020/2021. А вчора ввечері там же визначився володар трофея сезону 2019/2020.

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Нещодавно Барселона гахнула Севілью в Кубку Іспанії.

Фінальний поєдинок двох команд з Країни Басків тривалий час відкладали і нарешті знайшли для нього дату. Реал Сосьєдад з Сан-Себастьяна обіграв Атлетик з Більбао – 1:0. Причому вирішальний м'яч Мікель Оярсабаль забив на 63-й хвилині з пенальті. Дивіться огляд зустрічі на Олімпійському стадіоні в Андалусії.

Це всього лише третя перемога Реала Сосьєдад в Кубку країни. Раніше команда брала трофей у 1909 і 1987 роках! Не дивно, що наставник басків 49-річний Іманол Альгуасіл після матчу на пресконференції вразив публіку своїми емоціями, виконавши гімн клубу. Нехай і не найкращим чином, зате щиро.

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У чемпіонаті Іспанії Реал Сосьєдад займає шосте місце, відстаючи на очко від Вільярреала і маючи гру в запасі.

Тим часом Неймара вилучили за рукоприкладство у Франції.

Дивіться, як Реал Сосьєдад бився з Манчестер Юнайтед у Лізі Європи:

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