Русский
$ 27,83
32,7
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Реал Сосьєдад змусив тренера моторошно співати, вигравши Кубок Іспанії вперше за 34 роки

4 квітня, 13:14

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Іманол Альгуасіл показав себе справжнім фанатом свого клубу

Через пандемію коронавірусу в іспанському футболі склалася парадоксальна ситуація, коли Кубок короля розіграють двічі за два тижні. 17 квітня Барселона і Атлетік зіграють в Севільї за приз за підсумками сезону 2020/2021. А вчора ввечері там же визначився володар трофея сезону 2019/2020.

Реклама

Нещодавно Барселона гахнула Севілью в Кубку Іспанії.

Фінальний поєдинок двох команд з Країни Басків тривалий час відкладали і нарешті знайшли для нього дату. Реал Сосьєдад з Сан-Себастьяна обіграв Атлетик з Більбао – 1:0. Причому вирішальний м'яч Мікель Оярсабаль забив на 63-й хвилині з пенальті. Дивіться огляд зустрічі на Олімпійському стадіоні в Андалусії.

Це всього лише третя перемога Реала Сосьєдад в Кубку країни. Раніше команда брала трофей у 1909 і 1987 роках! Не дивно, що наставник басків 49-річний Іманол Альгуасіл після матчу на пресконференції вразив публіку своїми емоціями, виконавши гімн клубу. Нехай і не найкращим чином, зате щиро.

Реклама

У чемпіонаті Іспанії Реал Сосьєдад займає шосте місце, відстаючи на очко від Вільярреала і маючи гру в запасі.

Тим часом Неймара вилучили за рукоприкладство у Франції.

Дивіться, як Реал Сосьєдад бився з Манчестер Юнайтед у Лізі Європи:

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

відео тренер футбол спів кубок Іспанії Атлетик Більбао Реал Сосьєдад
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україна – Казахстан: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022
Україна – Казахстан: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022Футбол
Ірина Морозюк показала свою улюблену позу в сексі. Фото 18+
Ірина Морозюк показала свою улюблену позу в сексі. Фото 18+Футбол
Найгірша команда чемпіонату України продала свого таланта в компанію до Зінченка
Найгірша команда чемпіонату України продала свого таланта в компанію до ЗінченкаФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матч Сербія – Португалія
Прогноз Олександра Шовковського на матч Сербія – ПортугаліяФутбол
Заради порятунку мами футболіст перервав сезон, але перемогти коронавірус не зміг
Заради порятунку мами футболіст перервав сезон, але перемогти коронавірус не змігФутбол
Україна – Фінляндія: онлайн-трансляція відбіркового матчу чемпіонату світу
Україна – Фінляндія: онлайн-трансляція відбіркового матчу чемпіонату світуФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти