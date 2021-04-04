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Реал Сосьедад заставил тренера жутко петь, выиграв Кубок Испании впервые за 34 года

4 апреля, 13:14

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Иманол Альгуасил показал себя настоящим фанатом своего клуба

Из-за пандемии коронавируса в испанском футболе сложилась парадоксальная ситуация, когда Кубок короля разыграют дважды за две недели. 17 апреля Барселона и Атлетик сыграют в Севилье за приз по итогам сезона 2020/2021. А вчера вечером там же определился обладатель трофея сезона 2019/2020.

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Недавно Барселона хлопнула Севилью в Кубке Испании.

Финальный поединок двух команд из Страны Басков длительное время откладывали и наконец нашли для него дату. Реал Сосьедад из Сан-Себастьяна обыграл Атлетик из Бильбао – 1:0. Причем решающий мяч Микель Оярсабаль забил на 63-й минуте с пенальти. Смотрите обзор встречи на Олимпийском стадионе в Андалусии.

Это всего лишь третья победа Реала Сосьедад в Кубке страны. Ранее команда брала трофей в 1909 и 1987 годах! Неудивительно, что наставник басков 49-летний Иманол Альгуасил после матча на пресс-конференции поразил публику своими эмоциями, исполнив гимн клуба. Пусть и не наилучшим образом, зато искренне.

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В чемпионате Испании Реал Сосьедад занимает шестое место, отставая на очко от Вильярреала и имея игру в запасе.

Тем временем Неймара удалили за рукоприкладство во Франции.

Смотрите, как Реал Сосьедад сражался с Манчестер Юнайтед в Лиге Европы:

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