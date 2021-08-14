Реал хоче покинути чемпіонат Іспанії і заявитися в Прем'єр-лігу

Мадридський Реал протягом декількох тижнів вивчає можливість покинути чемпіонат Іспанії. Керівництву "вершкових" набридли постійні конфлікти з керівництвом Ла Ліги

Фото: REUTERS/Sergio Perez

Керівництво Реала вважає, що Прем'єр-ліга – це змагання, яке найкраще відповідає їх вимогам завдяки потужності клубів, їх величезній міжнародній репутації і економічній вигоді, яку вони отримують від телевізійних прав.

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Але також розглядалися варіанти з німецькою Бундеслігою та італійської Серією А, пише mundodeportivo.

Карло Анчелотті і Флорентіно Перес / Фото: Real Madrid

Президент Реала Флорентіно Перес розлютився на керівництво Ла Ліги, яке не підтримало клуб при створенні Суперліги.

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А останньою краплею стало підписання контракту з інвестфондом CVC, проти чого виступили не тільки клуби, але навіть Федерація футболу Іспанії.

Раніше ми писали, що журналіст шантажував президента Реала, вимагаючи за мовчання величезні гроші. Іспанський журналіст Хосе Антоніо Абеллан хотів розбагатіти на аудіозаписах, де голова мадридського Реала Флорентіно Перес поливає брудом футболістів і тренерів.