Реал хочет покинуть чемпионат Испании и заявиться в Премьер-лигу

Мадридский Реал в течение нескольких недель изучает возможность покинуть чемпионат Испании. Руководству "сливочных" надоели постоянные конфликты с руководством Ла Лиги

Фото: REUTERS/Sergio Perez

Руководство Реала считает, что Премьер-лига – это соревнование, которое лучше всего соответствует их требованиям благодаря мощности клубов, их огромной международной репутации и экономической выгоде, которую они получают от телевизионных прав.

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Но также рассматривались варианты с немецкой Бундеслигой и итальянской Серией А, пишет mundodeportivo.

Карло Анчелотти и Флорентино Перес / Фото: Real Madrid

Президент Реала Флорентино Перес разозлился на руководство Ла Лиги, которое не поддержало клуб при создании Суперлиги.

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А последней каплей стало подписание контракта с инвестфондом CVC, против чего выступили не только клубы, но даже Федерация футбола Испании.

Ранее мы писали, что журналист шантажировал президента Реала, требовав за молчание огромные деньги. Испанский журналист Хосе Антонио Абеллана хотел разбогатеть на аудиозаписях, где глава мадридского Реала Флорентино Перес поливает грязью футболистов и тренеров.