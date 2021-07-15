Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Журналист шантажировал президента Реала, требовав за молчание огромные деньги

Елена Павлова Елена Павлова
15 июля, 10:17
Копировать ссылку
Испанский журналист Хосе Антонио Абеллана хотел разбогатеть на аудиозаписях, где глава мадридского Реала Флорентино Перес поливает грязью футболистов и тренеров
Карло Анчелотти и Флорентино Перес
Карло Анчелотти и Флорентино Перес / Фото: Real Madrid

Журналист Хосе Антонио Абеллана десять лет назад шантажировал Реал публикацией скандальных аудиозаписей президента президента мадридцев Флорентино Переса и требовал очень кругленькую сумму за свое молчание.

Читайте также: Лунин нужен Реалу! Анчелотти обязали дать шанс украинскому голкиперу

На записях, которые попали в руки к работнику СМИ, перес критиковал вратаря Реала Икера Касильяса, португальского нападающего Криштиану Роналду, испанского голеадора Рауля, экс-тренера Королевского клуба Жозе Моуринью и других бывших игроков и наставников клуба.

В 2011 году журналист и вице-президент Реала Эдуардо Фернандес де Блас встретились в одном из мадридских ресторанов, и Абеллана предложил уничтожить файлы за 10 млн евро. Но мадридский клуб ответил отказом. Об этой истории рассказал журналист Карлос Бустильо в эфире программы El Transistor на радиостанции Onda Cero.

Напомним, что на этой неделе расшифровки аудиозаписей были опубликованы газетой El Confidencial. На них Перес сказал, что Роналду – идиот, больной человек. А Рауль и Касильяс – величайшие аферы Реала.

Ранее Перес хотел сократить длительность матчей в Суперлиге.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
Сборная Украины
Евро 2020
Видео голов Евро-2020
Последние новости
Больше новостей
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять