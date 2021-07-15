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Журналіст шантажував президента Реала, вимагаючи за мовчання величезні гроші

Олена Павлова Олена Павлова
15 липня, 10:17
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Іспанський журналіст Хосе Антоніо Абеллана хотів розбагатіти на аудіозаписах, де глава мадридського Реала Флорентіно Перес поливає брудом футболістів і тренерів
Карло Анчелотті і Флорентіно Перес
Карло Анчелотті і Флорентіно Перес / Фото: Real Madrid

Журналіст Хосе Антоніо Абеллана десять років тому шантажував Реал публікацією скандальних аудіозаписів президента президента мадридців Флорентіно Переса і вимагав дуже кругленьку суму за своє мовчання.

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На записах, які потрапили до рук працівника ЗМІ, перес критикував воротаря Реала Ікера Касільяса, португальського нападаючого Кріштіану Роналду, іспанського голеадора Рауля, екс-тренера Королівського клубу Жозе Моурінью і інших колишніх гравців і наставників клубу.

У 2011 році журналіст і віце-президент Реала Едуардо Фернандес де Блас зустрілися в одному з мадридських ресторанів, і Абеллана запропонував знищити файли за 10 млн євро. Але мадридський клуб відповів відмовою. Про цю історію розповів журналіст Карлос Бустільо в ефірі програми El Transistor на радіостанції Onda Cero.

Нагадаємо, що на цьому тижні розшифровки аудіозаписів були опубліковані газетою El Confidencial. На них Перес сказав, що Роналду – ідіот, хвора людина. А Рауль і Касільяс – найбільші афери Реала.

Раніше Перес хотів скоротити тривалість матчів в Суперлізі.

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