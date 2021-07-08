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Лунін потрібен Реалу! Анчелотті зобов'язали дати шанс українському голкіперу

Олена Павлова Олена Павлова
8 липня, 17:17
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Новий головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті буде будувати нову команду навколо Андрія Луніна і молодих гравців, придбаних в останні роки
Андрій Лунін на тренуванні мадридського Реала
Андрій Лунін на тренуванні мадридського Реала / Фото: Real Madrid

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін залишиться в складі іспанського гранда на наступний сезон. Новий тренер Королівського клубу Карло Анчелотті, який змінив на цій посаді Зінедіна Зідана, розраховує на 22-річного воротаря з Краснограда. Раніше ми повідомляли, що Лунін відпочиває з дружиною на Мальорці.

За інформацією Marca, керівництво "вершкових" поставило перед Анчелотті завдання будувати команду навколо придбаних в останні роки молодих виконавців. Тому українець збереже своє місце в колективі, залишаючись спочатку наступником Тібо Куртуа.

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Проте наголошується, що воротар НЕ буде задовольнятися виключно поєдинками Кубка Іспанії. Італійський фахівець, в залежності від турнірного становища і суперників, буде давати шанс йому проявити себе в Лізі чемпіонів і Примері.

5 липня гравці Реала спочатку пройшли медичне обстеження, а ввечері приступили до першого тренування під керівництвом Анчелотті. Так як Тібо Куртуа був задіяний за збірну Бельгії на Євро-2020, і повернеться в Реал не раніше, ніж через три тижні, основним воротарем команди на цей час буде Лунін.

Раніше повідомлялося, що Реал знайшов Луніну нове місце роботи. Інтерес до уродженцю Харківської області виявив середняк Ла Ліги – Кадіс.

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3
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0
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#
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І
Г
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Англія
3
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7
2
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4
3
Хорватія
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Шотландія
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1:5
1
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#
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І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
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5
3
Словаччина
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3
4
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3
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1
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Команда
І
Г
О
1
Франція
3
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5
2
Німеччина
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4
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