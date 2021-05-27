Лунін попрощався з Зіданом. При ньому він лише раз вийшов на поле

Український воротар не залишився в стороні від звільнення головного тренера Реала. Андрій Лунін публікував пост з вдячністю французу в соцмережах

Андрій Лунін / Фото: Instagram

Воротар Реала Андрій Лунін попрощався з головним тренером команди Зінедіном Зіданом, який пішов сьогодні у відставку. Українець залишив зворушливе повідомлення в соцмережах, хоча під керівництвом француза в поточному сезоні провів всього один матч.

"Спасибі, містер, за цей рік. Було приємно працювати з легендою, я отримав великі знання і спасибі за поради. Удачі на наступному етапі вашого життя", – написав Лунін в Instagram.

Зідан повернувся в команду в березні 2019 року і в тому сезоні встиг виграти чемпіонат і Суперкубок Іспанії. Однак подальша робота у нього не склалася – Реал вперше за багато років завершив сезон без єдиного трофею.

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Що стосується самого Луніна, то його майбутнє в Реалі залишається під питанням. Ще до відходу Зідана в ЗМІ з'явилася інформація, що українець залишиться в Мадриді, але тепер долю гравця збірної України буде вирішувати новий головний тренер.