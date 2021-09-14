Розбавила стрічку голою дупою: мати двох дітей пустує в Instagram

Третьякова Ліза хвалиться гарячими фото / Фото: Instagram
На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому вона позує на сходинках в крихітному купальнику з леопардовим забарвленням.
"Ну можна ж мамі двох дітей хоч іноді розбавити стрічку голою дупою, а?! Тільки ццц.
Р. S. Насправді у мене стільки залишилося не опублікованих красивих літніх фото, але виставляти їх вже якось не актуально, ехх ", – написала під фото Ліза.
Максим і Ліза виховують двох дітей – дочка Сабріна з'явилася на світ в лютому 2017 року, а син Даніель народився в березні цього року.
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