"Путін, пішов ти на х * й!" Вернидуб послав диктатора Росії

Поки деякі діячі спорту бояться вголос вимовити країну-агресора, український тренер Юрій Вернидуб вступив до складу артбригади Збройних Сил України

Юрій Вернидуб солідарний з українським народом / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Юрій Вернидуб дотримав слова і повернувся на Батьківщину під час війни Росії проти України. Одразу після прибуття на рідну землю, український фахівець поповнив лави ЗСУ.

В інтерв'ю footboom.com Юрій Вернидуб розповів, чому він повернувся в Україну, і ще поставив діагноз диктатору, що з'їхав з глузду.

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"Я не в теробороні, а вступив до ЗСУ. Поки що нас формують до артбригади. Коли поїдемо – не знаю. Може, вже сьогодні чи завтра. Куди – теж невідомо. Я в строю і готовий захищати Україну. У клубі поки що цього не знають. Сьогодні повідомлю. Я їм казав ще тоді, що у нас не випускають із країни чоловіків, бо оголосили загальну мобілізацію.

Керівництво Шеріфа запропонувало, щоб я перевіз до Молдови свою сім'ю. Але коли я їхав до Запоріжжя та побачив, скільки людей покидає нашу країну у цей складний час... Це катастрофа. Тому вирішив не чинити так, як вони, не піддаватися панічним настроям. Вся моя сім'я знаходиться у Запоріжжі. Путін хотів цього, але він ніколи не стане імператором усього світу. Він – копія Адольфа Гітлера. Я колись їх порівнював. Російські пропагандистські ЗМІ – це гебельсівщина. Путін та його всі ручні журналісти – тут Геббельс взагалі перевертається у труні! Навіть він не міг собі дозволити те, що показує російське телебачення. У мене просто немає слів. Путін – це скотина, виродок і вампір в одному флаконі. Правильно кажуть: Путіне, пішов ти на х*й!", – розповів український тренер.

Юрій Вернідуб – головний тренер Шеріфа / Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше в склад тероборони Білгород-Дністровського записався уславлений боксер Василь Ломаченко, якого раніше називали проросійською ватником.

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Слідом за Ломаченко до складу тероборони Київської області записався чемпіон світу з боксу Олександр Усик. Тепер він захищатиме рідну країну від російських загарбників.