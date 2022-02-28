"Путин, пошел ты на х*й!" Вернидуб послал диктатора России

Пока некоторые деятели спорта боятся вслух произнести страну-агрессора, украинский тренер Юрий Вернидуб вступил в состав артбригады Вооруженных Сил Украины

Юрий Вернидуб солидарен с украинским народом / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Юрий Вернидуб сдержал слово и вернулся на Родину во время войны России против Украины. Сразу по прибытию на родную землю, украинский специалист пополнил ряды ВСУ.

В интервью footboom.com Юрий Вернидуб рассказал, почему он вернулся в Украину, и еще поставил диагноз свихнувшемуся диктатору.

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"Я не в теробороне, а вступил в ВСУ. Пока нас формируют в артбригаду. Когда поедем – не знаю. Может, уже сегодня или завтра. Куда – тоже неизвестно. Я в строю и готов защищать Украину. В клубе пока этого не знают. Сегодня сообщу. Я им говорил еще тогда, что у нас не выпускают из страны мужчин, потому что объявили всеобщую мобилизацию.

Руководство Шерифа предложило, чтобы я перевез в Молдову свою семью. Но когда я ехал в Запорожье и увидел, сколько людей покидает нашу страну в это сложное время... Это катастрофа. Поэтому решил не поступать так, как они, не поддаваться паническим настроениям. Вся моя семья находится в Запорожье. Путин хотел этого, но он никогда не станет императором всего мира. Он – копия Адольфа Гитлера. Я когда-то их сравнивал. Российские пропагандистские СМИ – это гебельсовщина. Путин и его все ручные журналисты – здесь Геббельс вообще переворачивается в гробу! Даже он не мог себе позволить того, что показывает российское телевидение. У меня просто нет слов. Путин – это скотина, урод и вампир в одном флаконе. Правильно говорят: Путин, пошел ты на х*й!", – сказал украинский тренер.

Юрий Вернидуб – главный тренер Шерифа / Фото: Reuters

Напомним, ранее в состав теробороны Белгород-Днестровского записался прославленный боксер Василий Ломаченко, которого раньше называли пророссийским ватником.

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Следом за Ломаченко в состав теробороны Киевской области записался чемпион мира по боксу Александр Усик. Теперь он будет защищать родную страну от российских захватчиков.