"Путін-ху*ло перетворив життя українців на пекло". Футболіст Шахтаря пообіцяв помсту диктатору

Віктор Корнієнко розповів, як змінилося його життя після вторгнення рашистських військ на територію України.

"Знаходився в Києві вдома. Спали собі спокійно, і о 5 ранку спрацювала тривога. Ми подивилися у вікно та побачили, що всі люди бігають, автомобілі кудись поспішають. Здійнявся кіпіш. Ми теж не розгубилися, дістали валізу і перші речі, що потрапили на очі, зібрали, поїхали за місто до Боярки. Сиділи там три дні у бомбосховищі.

Розуміли, що все з кожним днем ​​гірше та гірше, але ризикнули і поїхали додому до Полтави. Тут усі рідні. Ми приїхали і з першого дня моя ініціатива була допомагати теробороні, всім військовим, а також діткам. Щодня ми їздимо блокпостами, військовими комісаріатами. Збираємо та купуємо все найнеобхідніше, починаючи від продуктів і закінчуючи екіпіруванням. Дітям речі, іграшки, їжа та памперси. Якось так.