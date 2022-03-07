Гроші кров'ю не пахнуть? ФІФА намагається зберегти місце Росії на ЧС-2022

ФІФА досі не оголосила рішення щодо матчу плей-оф із Росією, який збірна Польщі має зіграти 24 березня

Чиновники ФІФА намагаються залишити агресора у світовому футболі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Незважаючи на те, що війна в Україні триває вже 12 днів, ФІФА досі не покарала збірну Росії відстороненням від матчів плей-оф чемпіонату світу-2022.

За інформацією польського сайту sport.interia.pl, чиновники ФІФА роблять все можливе, щоб поєдинок Росія – Польща перенести на червень. І це при тому, що в Україні від російських загарбників щодня гинуть мирні жителі.

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Нагадаємо, раніше Польща, Чехія та Швеція прямо заявили, що ні за яких умов не гратимуть з агресором у плей-оф за вихід на ЧС-2022 – 24 та 29 березня.

Зазначимо, що російське керівництво протягом десятиліть корумпувало найвище керівництво ФІФА та УЄФА. У 2019 році Путін нагородив президента ФІФА Джанні Інфантіно орденом Дружби. Мабуть, футбольним чиновникам із Цюріха російські гроші не пахнуть кров'ю.

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