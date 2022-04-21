Путін – фашист! Українець розірвав у Естонії своєю футболкою (фото)

Футболіст Левадії Олексій Хобленко після гола підтримав ЗСУ та назвав російського фюрера фашистом

Олексій Хобленко порадував футболкою після гола у чемпіонаті Естонії

Військове вторгнення Росії в Україні поставило на паузу наш чемпіонат із футболу. Гравці або залишилися без роботи, або роз'їхалися до інших клубів.

Так, форварда Кривбасу Олексія Хобленка було віддано в оренду в естонську Левадію. Футболіст здебільшого виходив на заміну, а вчора вперше вийшов основою і не дарма.

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На 53 хвилині матчу Хобленко відзначився дебютним голом у ворота Нарви. Після взяття воріт нападник продемонстрував футболку з написом: "Слава ЗСУ! Путін фашист".

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Цей гол став переможним для Левадії, за яку виступає ще один українець – Артем Щедрий. Успіх дозволив команді продовжити чемпіонські перегони. Після восьми турів клуб із Таллінна йде на другому місці, відстаючи від Флори на два бали.

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Раніше Україну підтримали польські фанати. Уболівальники Легії та Леха вивісили величезний банер із зображенням президента РФ Путіна із петлею на шиї.