Ганебна і жалюгідна роль в історії. Екс-гравець Динамо знає майбутнє Путіна

Український тренер Дмитро Михайленко вважає, що кожен росіянин має відповідати за злочини в нашій країні

Михайленко прогнозує жалюгідне майбутнє Путніу / Фото: Колаж: Сьогодні

Затримання Віктора Медведчука ще більше згуртувало український народ у протистоянні із проросійськими політиками. Спортивний світ теж не залишив поза увагою арешт, та закликає до такої ж долі і кума Медведчука, яким є президент-агресор Владімір Путін.

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Головнокомандувачу геноциду українського народу точно не світить яскраве майбутнє. У цьому впевнений екс-гравець Динамо Київ та збірної України Дмитро Михайленко:

"Все, що зараз відбувається в Україні – це війна та звірство. Я вважаю, що кожен росіянин повинен і несе відповідальність у цих злочинах. Країна, де люди перетворилися на тупу та боягузливу масу, де нахабно обманюють з екранів телевізорів, де президент є злочинцем, якому дістанеться найганебніша і найжалюгідніша роль в історії. Їм немає жодного виправдання. Я хочу, щоб у країні закінчилася війна, люди почали займатися своїми справами, працювати, діти пішли до школи, спортсмени почали тренуватись та змагатися. Майбутнє футболу залежить саме від того, коли все завершиться.

У пособництві Путіну звинуватив Віктора Медведчука український тенісист Сергій Стаховський . Він вважає, що на проросійського політика чекає справедливий суд.