Позорная и жалкая роль в истории. Экс-игрок Динамо знает будущее Путина

Украинский тренер Дмитрий Михайленко считает, что каждый россиянин должен нести ответственность за преступления в нашей стране

Михайленко прогнозирует жалкое будущее Путину / Фото: Коллаж: Сегодня

Задержание Виктора Медведчука еще больше сплотило украинский народ в противостоянии с пророссийскими политиками. Спортивный мир тоже не оставил без внимания арест, и призывает к такой же судьбе и кума Медведчука, которым является президент-агрессор Владимир Путин.

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Главнокомандующему геноцидом украинского народа, точно не светит яркое будущее. В этом уверен экс-игрок Динамо Киев и сборной Украины Дмитрий Михайленко:

"Все, что сейчас происходит в Украине – это война и зверство. Я считаю, что каждый россиянин должен и несет ответственность в этих преступлениях. Страна, где люди превратились в тупую и трусливую массу, где нагло обманывают с экранов телевизоров, где президент является преступником, которому достанется самая позорная и жалкая роль в истории. Им нет никакого оправдания. Я хочу, чтобы в стране закончилась война, люди начали заниматься своими делами, работать, дети пошли в школу, спортсмены начали тренироваться и соревноваться. Будущее футбола зависит именно от того, когда все закончится"

В пособничестве Путину обвинил Виктора Медведчука украинский теннисист Сергей Стаховский. Он считает, что пророссийского политика ждет справедливый суд.