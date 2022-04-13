Ждем второго кума в наручниках. Экс-игрок Динамо отреагировал на задержание Медведчука

Вчера Служба безопасности Украины арестовала лидера пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. Такое радостное событие не прошло мимо активных пользователей социальными сетями.
Одним из первых на арест одиозного политика отреагировал бывший футболист Динамо и Ворсклы Адеринсола Эсеола.
Украинский форвард сделал репост со страницы Владимира Зеленского, добавив свой комментарий и смайл.
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"Кумчик, привет", – подписал фото Эсеола, добавив смайлик брезгливости.
Надеемся, очень скоро мы увидим в наручниках и второго кума – Владимира Путина. Вдвоем им в камере будет веселее.
Отметим, что на задержание Медведчука неожиданно радостно отреагировали в киевском Динамо. А ведь в начале 90-х Медведчук был первым вице-президентом клуба.
Обрадовалась аресту кума Путина и жена Александра Усика Екатерина. Хотя сам боксер год назад снимался в фильме супруги Виктора Медведчука.