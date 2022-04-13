Медведчук постане перед судом. Стаховський звинуватив кума Путіна у пособництві окупантам

Зрадник України Віктор Медведчук відповість перед законом за свої злочини

Медведчук відповість за всією суворістю закону / Фото: Колаж: Сьогодні

Увечері 12 квітня Служба безпеки України повідомила про затримання Віктора Медведчука. Проросійський політик багато зробив для того, щоб до України вторглися війська агресора.

Але за всі свої злочини куму Путіна доведеться відповідати. Знаменитий український тенісист Сергій Стаховський вважає, що ступінь вини колаборанта має визначити суд.

Реклама

"Російські спонсори вторгнення постануть перед судом", – підписав фото Instagram із заарештованим Медведчуком Стаховський.

Зазначимо, що Сергій Стаховський у перші дні військової агресії Росії проти України вирішив повернутися на Батьківщину. Прославлений тенісист записався до тероборони та вирушив на передову.

Реклама

Додамо, що на арешт Медведчука зненацька радісно відреагували у київському Динамо. Адже кум Путіна в 90-ті роки був першим віцепрезидентом клубу.

Віктор Медведчук – давній соратник Григорія Суркіса / Фото: Колаж: Сьогодні

Своєю чергою Катерина Усик зраділа, що СБУ спіймала опального політика.

Реклама