Складнощі спортсменів у теробороні. Одкровення легенди українського тенісу

Сергій Стаховський ще 12 лютого заявив про бажання захищати Україну, але у повномасштабну війну не вірив

Стаховський у теробороні / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські спортсмени героїчно захищають нашу країну у лавах ЗСУ та тероборони різних населених пунктів. Повернувся до країни та став на захист столиці й тенісист Сергій Стаховський.

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Український спортсмен тільки-но завершив професійну кар'єру гравця і будував плани на майбутнє, але 24 лютого його життя стало іншим. Своєю історією Стаховський поділився з Українською правдою, де детально розклав свої дії до початку війни та після. А також розповів про нюанси служби спортсмена у теробороні:

У теробороні я заявлявся ще 12 лютого. Чесно, не тому, що чекав війни. Але розумів, що по-перше, чим більше людей мотивованих записуватиметься, тим більше буде безпосередній меседж оркам, що люди тут оборонятимуться. Я ніде це не афішував, просто пішов і собі записався. Якщо чесно, ось говорю як є, спортсмен нічого корисного одразу не може дати теробороні. Це, умовно, якби ти пішов тиждень, потренувався в теніс і тебе кинули на змагання. І давай змагайся, вигравай змагання. Я вмію стріляти, супер, уже бонус. Але поки що тільки в тирі пристрілювали зброю. Зараз патрулюю вулиці. Коли приїхали, мені так натякали типу, адже ти не військовий, що ти тут робиш? Тут чимало людей у теробороні, навіщо ти приїхав? Але одного разу звикли.

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Сергій Стаховський також поділився своїми особистими переживаннями за країну: