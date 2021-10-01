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Стрибати поки не може, але боксує, як Усик. Король футболу повернувся додому

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
1 жовтня, 12:36
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Легендарний форвард продовжує відновлення після операції з видалення пухлини
Пеле виписали з лікарні
Пеле виписали з лікарні / Фото: Reuters

Після тривалого лікування екс-футболіста виписали з лікарні. Цією радісною новиною Пеле поділився зі своїми підписниками в Instagram.

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"Коли шлях важкий, відзначайте кожен крок на цьому шляху. Зосередьтеся на своєму щасті. Це правда, що я більше не можу стрибати, але в останні кілька днів я молотив кулаками повітря більше разів, ніж зазвичай.

Я такий щасливий повернутися додому. Я хочу подякувати всій команді лікарні Альберта Ейнштейна, яка зробила моє перебування в ній приємним, за гуманний і дуже сердечний прийом. Дякую також всім вам, хто наповнює моє життя безліччю повідомлень зі словами любові", – написав Король футболу.

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Нагадаємо, що на початку вересня Пеле переніс операцію з видалення пухлини у товстому кишечнику. Але відновлення легендарного футболіста не проходило гладко і через кілька днів він потрапив у відділення реанімації.

Пеле
Пеле / Фото: Instagram

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Будемо сподіватися, що тепер всі неприємності зі здоров'ям екс-футболіста залишилися позаду.

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