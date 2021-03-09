Прогноз Луческу: що допоможе "Шахтарю" пройти "Рому" і кого потрібно побоюватися

Наставник київського "Динамо" Мірча Луческу, який довгий час тренував "Шахтар", зробив прогноз на протистояння "гірників" з італійською "Ромою" у 1/8 фіналу Ліги Європи. Римляни приймуть донеччан вже 11 березня. Раніше стало відомо, що "Динамо" і "Шахтарю" призначили особливих суддів в Лізі Європи.

"Дві відмінні команди. Шанси 50 на 50, можливо, з невеликою перевагою "Роми". У "Шахтаря" все ще є великі таланти, але йому буде складно в півзахисті, адже травмовані Степаненко і Малишев. Але у них є Маркос Антоніо і Алан Патрік. "Рома" теж зростає, у них є цікаві молоді гравці. Але Фонсеці потрібно звернути увагу на стару гвардію "Шахтаря", адже вона як і раніше конкурентноздатна і має досвід, який допоможе", – цитує Луческу giallorossi.net з посиланням на Corriere dello Sport.

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Мірча Луческу / Фото: AFP

Луческу нагадали, що нинішній тренер "Роми" Паулу Фонсека недавно також очолював "Шахтар" і багато виграв з донеччанами. Румунський фахівець в свою чергу зауважив, що португалець прийняв команду, яка була повністю сформованою і було розумно продовжити роботу, яку створив клуб, нічого не змінюючи.

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Згадав Луческу і нинішнього півзахисника "Роми" Генріха Мхітаряна:

"Мхітарян – мій хороший друг. Я запросив його в "Шахтар", коли він був в іншій донецькій команді. У нього була відмінна кар'єра. Генріх може зіграти вирішальну роль в цьому протистоянні. Він дуже добре знає "Шахтар", як і гірники його".

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи "Шахтар" – "Рома" відбудеться в Києві 18 березня на НСК "Олімпійський". Квитки на матч "Шахтар" – "Рома" вже у вільному продажі.

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