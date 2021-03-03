Квитки на матч "Шахтар" – "Рома" вже у вільному продажі

З сьогоднішнього дня до вільного продажу надходять квитки на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між "Шахтарем" і "Ромою".

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Квитки можна придбати на офіційному сайті "гірників". Нагадаємо, що матч "Шахтар" – "Рома" пройде 18 березня на НСК "Олімпійський" в Києві. Початок – о 19:55.

"Шахтар" – "Рома": стартова вартість квитків

Standard: 100, 150, 200, 300, 500 і 700 гривень

The Club (снек-меню): 1 500/2 000 гривень

The Lounge (з пакетом гостинності): 5 000 гривень

Sky Box: 7 000-10 000 гривень

Нагадаємо, що сьогодні в 1/4 фіналу Кубка України "Шахтар" на виїзді зіграє проти "Агробізнесу". Поєдинок розпочнеться о 19:00. Онлайн-трансляція матчу "Агробізнес" – "Шахтар"вже йде на нашому сайті.

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