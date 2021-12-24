Знепритомнів на тренуванні: 23-річний футболіст трагічно помер

Гравцю стало погано на тренуванні. Його терміново доправили до лікарні, але врятувати життя спортсмена медикам не вдалося.
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Смерть гравця підтвердив клуб у себе в Instagram.
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За інформацією місцевих ЗМІ, у гравця трапився серцевий напад.
Раніше ми писали, що 31-річного грецького футболіста знайдено задушеним у своїй машині. Звістка про смерть футболіста викликала шок у футбольної спільноти Греції.
А перед цим повідомлялося, що іспанський футболіст загинув під час заряджання телефону. Колишнього іспанського футболіста Сантьяго Отеро знайшли мертвим у власній ванні після трагічного нещасного випадку. Поліція вважає, що його вдарило струмом.