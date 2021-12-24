Потерял сознание на тренировке: 23-летний футболист трагически скончался

Игроку стало плохо на тренировке. Его срочно доставили в больницу, но спасти жизнь спортсмена медикам не удалось.
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Смерть игрока подтвердил клуб у себя в Instagram.
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По информации местных СМИ, у игрока случился сердечный приступ.
Ранее мы писали, что 31-летний греческий футболист найден задушенным в своей машине. Известие о смерти футболиста вызвало шок у футбольной общественности Греции.
А перед этим сообщалось, что испанский футболист погиб во время зарядки телефона. Бывший испанский футболист Сантьяго Отеро был найден мертвым в собственной ванне после трагического несчастного случая. Полиция считает, что его ударило током.