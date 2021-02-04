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Постраждав від вандалів: президент футбольного клубу продав гравця не в ту команду

4 лютого, 15:04

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

У Португалії Антоніу Сальвадор продав лідера "Браги" в "Спортинг"

Неприємний інцидент стався в португальському футболі через великий трансфер. 28-річний нападник Паулінью був проданий з "Браги" в лісабонський "Спортинг" за 16 мільйонів євро. Це викликало негативну реакцію у фанатів клубу, і вони вирішили помститися за образу президента "Браги".

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Нагадаємо, "Зоря" програла "Бразі" в Португалії в Лізі Європи.

Про те, що сталося, розповіло португальське видання CM Jornal.

Правда, найголовнішому функціонера "Браги" Антоніу Сальвадору вдалося уникнути фізичної розправи. Постраждав його приватний будинок. Фанати розмалювали особисті апартаменти президента клубу в формі графіті, висловивши у вільній формі все, що про нього думають.

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Певною мірою зрозуміти гнів ультрас можна, адже "Спортинг" – лідер першості Португалії і прямий конкурент "Браги" в боротьбі за місце в Лізі чемпіонів. Паулінью ж забив 10 м'ячів у 24 іграх. Команда з Браги після 16 турів набрала 33 очки й відстає від "Порту" на п'ять пунктів, а від "Спортинга" – на дев'ять. Крім того, "Бразі" скоро випадає битися в Лізі Європи з італійською "Ромою" свого колишнього тренера Пауло Фонсеки.

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До речі, нещодавно між конкурентами виникала серйозна проблема, коли "Лаціо" помилково відправив 11 мільйонів не тому клубу. Гроші прийшли в "Спортинг", а не в "Брагу". Це була виплата за Педру Нету, який нині успішно виступає за "Вулвергемптон".

Тим часом, правнук Беніто Муссоліні став гравцем "Лаціо".

Дивіться, як "Брага" обіграла "Зорю" на груповому етапі Ліги Європи:

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