Пострадал от вандалов: президент футбольного клуба продал игрока не в ту команду

Неприятный инцидент произошел в португальском футболе в связи с крупным трансфером. 28-летний нападающий Паулинью был продан из "Браги" в лиссабонский "Спортинг" за 16 миллионов евро. Это вызвало негативную реакцию у фанатов клуба, и они решили отомстить за обиду президенту "Браги".

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Напомним, "Заря" проиграла "Браге" в Португалии в Лиге Европы.

О произошедшем рассказало португальское издание CM Jornal.

Правда, самому главному функционеру "Браги" Антониу Сальвадору удалось избежать физической расправы. Пострадал его частный дом. Фанаты разрисовали личные апартаменты президента клуба в форме графити, высказав в свободной форме все, что о нем думают.

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В некоторой степени понять гнев ультрас можно, ведь "Спортинг" – лидер первенства Португалии и прямой конкурент "Браги" в борьбе за место в Лиге чемпионов. Паулинью же забил 10 мячей в 24 играх. Команда из Браги после 16 туров набрала 33 очка и отстает от "Порту" на пять пунктов, а от "Спортинга" – на девять. Кроме того, "Браге" скоро предстоит сражаться в Лиге Европы с итальянской "Ромой своего бывшего тренера Пауло Фонсеки.

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Кстати, недавно между конкурентами возникала серьезная проблема, когда "Лацио" по ошибке отправил 11 миллионов не тому клубу. Деньги пришли в "Спортинг", а не в "Брагу". Это была выплата за Педру Нету, который нынче успешно выступает за "Вулверхэмптон".

Тем временем, правнук Бенито Муссолини стал игроком "Лацио".

Смотрите, как "Брага" обыграла "Зарю" на групповом этапе Лиги Европы:

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